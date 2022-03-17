Четверг, 17 Марта 2022 20:58

АрмИнфо. Информация о минировании самолета, совершавшего рейс Москва-Ереван, не подтвердилась, сообщает МЧС Армении.

"Информация о том, что в самолете, выполнявшем рейс Москва-Ереван, заложена бомба, поступила 17 марта в 15:49 в Национальный центр управления кризисными ситуациями. Авиалайнер должен был приземлится в 18:00.

На место происшествия выехал один боевой расчет Ереванского управления МЧС, оперативная группа Центра кризисного управления, а также саперы, спасатели, кинологи, дежурная группа медиков и дежурный психолог отдела психологической поддержки.

Спасатели совместно с полицией и сотрудниками службы безопасности аэропорта провели эвакуацию пассажиров, досмотр багажа и салона. Ничего опасного не обнаружено", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее прошла информация о том, что неизвестные сообщили об угрозе взрыва на самолете, который вылетел из Москвы в Ереван.