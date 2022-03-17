Четверг, 17 Марта 2022 20:54

АрмИнфо. Россия не против того, чтобы Турция стала одним из гарантов безопасности Украины, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu. По словам министра, Киев выдвинул такое предложение и у Москвы не было возражений.

Чавушоглу выступил в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. «Мы видим Турцию в числе тех стран, которые мы хотели бы иметь в качестве гарантов», — подтвердил украинский министр.



По словам главы турецкого МИДа, после посещения России и Украины надежда Анкары на прекращение огня «еще немного увеличилась».



Чавушоглу также рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным, стороны обсудили ситуацию на Украине.