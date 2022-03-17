Четверг, 17 Марта 2022 18:46

АрмИнфо.Российско-украинская война резко изменила геополитическую ситуацию в мире, а также в Южно-кавказском регионе и вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в статье бывшего министра иностранных дел Армении Вардана Осканяна (1998-2008 гг.) относительно нынешнего этапа карабахского конфликта.

По его словам, не углубляясь в анализ происходящих в мировой плоскости событий, нужно констатировать несколько очевидных фактов:

"Россия, наш союзник и гарант хрупкого статус-кво в Карабахе, оказалась в уязвимом положении и в изоляции со стороны Запада.

Союзник Азербайджана, Турция, выступая в роли посредника в российско-украинской войне, уравновешивая свою политику в сложившейся ситуации, занимает более сильные позиции, чем до начала этой войны.

В то время, когда внимание мира приковано к Украине, Азербайджан пытается наилучшим образом воспользоваться этой ситуацией, навязывая Армении реализацию своей повестки путем переговоров, или, если это невозможно, силовым путем. Для реализации этой повестки в максимально короткие сроки Баку попытается использовать все возможные рычаги, пользуясь ослабленными оборонными и переговорными позициями Армении".

В этом ключе он констатирует, что причиной войн часто бывает последовательное формирование ожиданий противоборствующих сторон и их затягивание или неудовлетворение в конце. По убеждению дипломата, такие элементы были в мотивах идущей ныне российско-украинской войны.

"Одной из главных причин 44-дневной войны были ожидания Азербайджана об уступках армянской стороны в предшествующий войне период - неосуществимые или мнимо запоздалые. То же самое можно сказать и о сегодняшнем дне.

В послевоенный период призывы и шаги армянской стороны к "миру" вызвали большие ожидания в Турции и Азербайджане, и затягивание или отказ от них обязательно приведет к войне.

Таким образом, Азербайджан выбрал именно этот момент для того, чтобы поставить Армению перед фактом и выбором. Баку, с одной стороны, сжимает кольцо вокруг Нагорного Карабаха, нарушая повседневные условия жизни жителей, а также угрожая их безопасности, с другой стороны, представляет Армении свои условия из пяти пунктов для подписания мирного договора", - отметил Осканян.

По его словам, очевидно, что ни одно национальное правительство Армении не может удовлетворить требование территориальной целостности Азербайджана. При этом Осканян убежден, что ответ МИД РА о том, что Армения давно уже признала территориальную целостность Азербайджана, непонятен и неприемлем как для Азербайджана, так и для армянского народа.

"То, что Арцах - это Армения, неопровержимый факт. Судьба Арцаха предрешена.

Примечательно, что в представленных Азербайджаном пяти предусловиях, насколько мне известно, не упоминается слово "коридор". Параллельно, Азербайджан уже начал строительство железной дороги и дорог через Иран для обеспечения сухопутной связи с Нахиджеваном", - отметил он.

В тоже время эск-глава МИД РА обращает внимание на тот факт, что Азербайджан, преследуя цель получить коридор через Сюник, с первого же дня хотел для этого закрепить зеркальный статус Лачинского коридора. Если, однако, считаете он, у Азербайджана сегодня будет выбор между получением коридора через Сюник и взятием под контроль Лачинского коридора, то он выберет последний.

"Учитывая сложившуюся сегодня ситуацию вокруг Украины и углубляющиеся в отношении России санкции, нужно быть готовыми к подобным развитиям. Проблема армянской стороны в том, что у нее нет четкой повестки. Никто не знает, чего мы хотим, какие задачи ставим. Стремление к миру не является повесткой, если под ней нет четкой национальной дорожной карты", - убежден дипломат.

При этом он убежден, что в переговорах армянская сторона должна стремиться не к миру, а к установлению законной системы, краеугольным камнем которой будет перспектива удовлетворения сторон и справедливое урегулирование. Осканян считает, что лишь этот фактор может привести к стабильному миру.

Вместе с тем экс-глава МИД РА уверен, что Азербайджан не стремится к миру путем переговоров. "Он будет стремиться посредством переговоров добиться выполнения своих незавершенных требований и узаконить весь свой трофей на международном уровне. Для Азербайджана мир может быть результатом всего этого. Чем раньше армянская сторона сформирует и обнародует свою повестку, тем меньше будет возможность войны в будущем. В этой повестке армянская сторона должна закрепить для себя два важнейших принципа: а) рассмотрение НКАО как целостной политической единицы; б) право народа Арцаха на самоопределение в границах НКАО", - добавил дипломат.

При этом он отметил, что не разделяет распространенную точку зрения о том, что обсуждение вопроса армянских требований касательно утраченных территорий НКАО приведет к военным действиям.

"Правильная, обоснованная и понятная формулировка вопросов в дипломатии является основным залогом для достижения успеха в переговорах. Только крайние и необоснованные позиции могут вызвать недоумение даже самого близкого союзника, однозначное неприятие противником и порицание посредников. Формирование армянской повестки дня, ее политические, правовые и исторические обоснования и разработка механизмов эффективного дипломатического выполнения и, наконец, их смелое выдвижение - главный императив для нашего государства", - подытожил Осканян.