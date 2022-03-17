Четверг, 17 Марта 2022 18:44

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 37 на улице Исраеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), территория автохозяйства МВД; жилые дома 11, 13, 13/1, 13/2, 15 на улице Бакунца, 11, 13, 15, 17, 19, 21 на улице Гюликевхяна, абоненты (не являющиеся жильцами) по адресу: ул. Гюликевхяна 11/1, Спортивно-культурный центр ''Торк Ангех " и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; собственные дома 250, 269 в кв. “Норки Айгинер”, гостиница “Наири”, компания "Евростан-Уют", ООО "Наири бизнес тур" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк мараше;

11:00-14:00 жилые дома 62/1, 62/2, 62/3, 62А, 62Б, 62В, 62Д в кв. “Вардашен”;

11:00-17:00 жилые дома 15А, 15/1, 64А на улице Сундукяна, жилой дом 14/3 на улице Гр.Кочара, жилые дома 9, 11, 11А и собственный дом 44 на улице Райниса, собственные дома 52-76 на улице Гоголя, жилой дом 3 на улице Толбухина, жилые дома 1, 3 на улице Адонца, жилой дом 25 на пр. Азатутяна, жилые дома 2-26А на улице Мамиконянца, собственные дома 14-28 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17-33/19 на улице Ширванзаде;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Аруч, Шамирам, Дпреванк;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Ранчпар;

10:30-14:30 частично село Мргавет;

10:30-16:00 частично село Ланджазат;

13:00-15:00 частично села Азташен и Мармарашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-14:30 частично улицы Барекамутяна и Шаумяна в городе Джермук;

10:00-16:00 частично улицы Теряна, Мясникяна, Алавердяна, Шаумяна в городе Вайк;

в Котайкской области:

10:00-15:00 село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал ‘Е-Х” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Веолия джур”, ООО ‘Норма кат”, собственник ‘Г.Шагинян”, ООО ‘РЕД Груп”, ООО “Н.Н Миадзуйл”, садоводческая компания ''Зовуни”, винный завод, собственник “А.Манукян”, ООО “Квадра Констракшн”, частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственники “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, собственники “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, ООО “ЛААГ”, ООО “Зовуни”, ‘Лива Декол”, ‘Тамара ев Ани”, “Транс Газ”, “Каре Дар”, “Универсал”, ЗАО “Арколад”, кооп. “Лилит”, ‘Виктория’, кварталы ‘Дпроц”, ‘Ездинер”, ‘Акумб”, ‘Грасеняк”, ‘Сарнаран”, ‘Датавор”, ‘Нор”, “Мичак”, “Х-1”, каменный рудник, садоводческая компания “Арагиль” в общине Зовуни;

10:00-16:00 частично улица Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Егвард;

11:00-16:00 жилые дома 3, 5, 8 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Егвард;

11։00-17։00 частично села Гегашен и Котайк; частные дома Дзорахбюра и Джрвежа; частично квартал “А” в Джвеже; село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:30-17:30 община Гетамеч и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Ереван джур”, птицефабрика “Гетамеч”, ООО “Агро Билдинг”, собственники “М.Мартиросян”, “В.Григорян”, садоводческие компании “Ахи комбинат”, Ераз;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 частично община Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-11:30 села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); станции сотовых операторов ‘ВЕОН Армения”, “Юком”, ‘Виваселл-МТС”;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Азатан, Бениамин, Байандур, Гетк, Еразгаворс в Ахурянском районе;

в Сюникской области:

10:00-12:00 улицы Шаумяна, А.Манукяна, Адонца, Абовяна, Лаляна, Арцаха, Ширванзаде, Григора Лусаворича, Максим Горького и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

10:30-16:30 улицы Еритасардакан, Ханджяна, Гетапня, Айгестан, Ваана Хорена в городе Сисиан;

12:00-14:00 переулок Ширака, села Ахлатян, Толорс и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:00-15:00 улицы Гусана Ашота, Григора Нарекаци, Татеваци, Зоравара Андраника, Комитаса, Хоренаци, Маштоца, Сюника, Христофора и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис;

10:30-15:30 частично село Вагатни.