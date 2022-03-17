Четверг, 17 Марта 2022 18:42

АрмИнфо. В Ереване перед зданием Министерства иностранных дел прошла акция протеста, инициированная представителями молодежи АРФ Дашнакцутюн и Республиканской партии, которые выступали против нормализации отношений с Турцией и требовали обнародовать переговорный процесс с азербайджанской стороной. Протестующие отметили, что не может быть подписано никакого мирного договора, если он не основан на взаимном уважении. <Мы не должны позволить, чтобы правительство Армении обслуживало интересы Азербайджана. Они (власти страны) должны уйти, чтобы сформировалось правительство, которое преследовало бы интересы нашей сраны. Все предыдущие власти говорили о нормализации отношений с соседями. Но сегодня речь идет о том, что турецко- азербайджанский тандем намерен взять нас за горло, чтобы мы обслуживали их интересы>, - отметили участники акции.

Участники акции подчеркнули, что сделав вопрос признания Геноцида армян и признания Арцаха предметом торга, сегодняшние власти заставляют граждан забыть о национальном достоинстве. Поэтому настала необходимость создания национального правительства, которое буде следовать национальной повестке. <Только тогда у нас будет власть, которая займется проблемами Армении и Арцаха>, - подчеркнули представители молодежной оппозиции. По их мнению, борьба будет продолжительной, начиная с улиц и заканчивая Национальным Собранием с использованием всех возможных инструментов.

Оппозиция также озвучила требование к МИД предоставить письменный отчет об этапах переговорного процесса. <Уже стало традицией, что мы узнаем о наших внутренних процессах от наших врагов>, - посетовали они.

Проведя акцию у внешнеполитического ведомства, протестующие продолжили ее у здания правительства.

Напомним, что вчера Молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" и молодежные и студенческие организации Республиканской партии Армении (РПА) распространили заявление, в котором отмечено, что в условиях углубляющегося системного гуманитарного кризиса и кризиса безопасности в Арцахе, власти Армении продолжают действовать исключительно в интересах турецко-азербайджанского тандема, пытаясь поставить армянский народ еще перед одной катастрофой.