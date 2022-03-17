Четверг, 17 Марта 2022 18:41

АрмИнфо. Депутаты оппозиционных фракций НС "Армения" и "Честь имею" инициируют в парламенте срочное обсуждение относительно гуманитарной ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе, а также угроз и срочных действии.

Согласно заявлению Блока, обсуждения пройдут во время третьего основного заседания, стартующей 22 марта четырёхдневки. В конце заседания оппозиция представит текст заявления, которое уже направлено правящей фракции для ознакомления и выражения своей позиции.

В проекте заявления о систематической агрессии и терроризма Азербайджана в отношении Армении и Арцаха от имении НС РА выражается поддержка Нагорному Карабаху и его населению. Кроме того отмечается, что Азербайджан и Турция должны быть привлечены к ответственности за применение силы, развязывание 44-дневной войны, агрессию, тысячи жертв, военные преступления, сложившуюся ситуацию, в том числе продолжающийся терроризм и провокацию гуманитарной катастрофы.

Указывается безальтернативность реализации права Республики Арцах на самоопределение, в том числе через принцип "признание во имя спасения" и отмечается, что об этом свидетельствуют три войны, спровоцированные Азербайджаном, и непрекращающийся терроризм.

Также отмечается, что в целях обеспечения безопасности Арцаха миротворческая миссия Российской Федерации не должна иметь каких-либо функциональных ограничений на полное выполнение временной миссии. Добавляется, что переговоры в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ должны быть возобновлены независимо от капризов Азербайджана и на повестке должны быть, в том числе и вопросы, связанные с гуманитарной ситуации в Арцахе, предоставлением долгосрочных гарантий безопасности, статусом и деоккупацией.

"Азербайджанские ВС должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. Политика принуждения, применяемая Азербайджаном, Турцией в отношении Республики Армения и Республики Арцах, является явным нарушением международного права и не приведет ни к каким результатам. Она нуждается в адекватной реакции со стороны международного сообщества. На основании вышеизложенного Национальное Собрание РА призывает союзные страны, парламентариев, международные структуры и организации, международное сообщество возвысить свой голос для предотвращения дальнейших проявлений геноцидной деятельности Азербайджана и Турции, безнаказанность которых становится самой дозволенной со стороны Азербайджана и Турции. Принять действенные меры для содействия реальному миру в регионе, не допуская нарушения Азербайджаном и Турцией принципов международного права, принципов применения силы угрозы силой, агрессии, террористической практики, осуществления политики принуждения и шантажа", - говорится в проекте заявления. Документ подготовлен на фоне деструктивных действий Азербайджана в отношении Армении и Арцаха.