Четверг, 17 Марта 2022 18:41

АрмИнфо. По данным посольства Украины в Армении, за последние три недели армянскую границу пересекли около 4000 граждан Украины, в основном армяне. Об этом 17 марта на пресс-конференции в Ереване заявил временный поверенный в делах Украины в Республике Армения Денис Автономов.

По словам украинского дипломата, особенность в том, что почти все они армяне, у них здесь есть друзья, родственники, дом, поэтому они не обращаются за помощью. При этом Автономова добавил, что у украинского посольства есть некоторые ресурсы, чтобы обеспечить людей жильем, но сложнее решить вопрос с трудоустройством.

Он также отметил, многие граждане Армении - жители Еревана, жители регионов - обращаются в посольство, предлагая помощь и выражая готовность помочь расселить украинских беженцев. Денис Автономов сообщил журналистам, что с начала боевых действий около 3,5 млн беженцев покинули Украину.