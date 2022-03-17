Четверг, 17 Марта 2022 16:33

АрмИнфо. "Мы, в ЕС верим, что Армения и Азербайджан должны работать над всеобъемлющим урегулированием и любое развитие, которое мы наблюдаем в последние дни, когда люди беспокоятся о своей безопасности, такое развитие событий никак этому не способствует". Об этом заявил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и кризису в Грузии Тойво Клаар, касаясь путей разрядки ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Европейский дипломат констатировал, что для комплексного решении и всеобъемлющего урегулирования и установления мира на Южном Кавказе, в конце концов, необходимы переговоры. "Естественно, это означает, что все стороны должны сесть за стол и начать обсуждать, вести переговоры для нахождения всеобъемлющего решения. Любой шаг, любые процессы, которые создают напряженность, когда люди беспокоятся, озабочены собственной безопасностью не помогают этому. Так что, нужно положить конец подобным процессам, и мы должны убедиться, что есть деэскалация любой ситуации, в том числе и деэскалация на международно признанных границах", - сказал Клаар в интервью Фактор.

Вместе с тем дипломат отметил, что в контактах с властями Армении в эти дни и в контактах с Азербайджаном подчеркивал важность восстановления газопровода, деэскалации, и это послание он также направит в ходе контактов с властями Азербайджана.

"ЕС не находится на месте этих событий, но как только мы узнали, что люди обеспокоены тем, что их безопасность не гарантирована, мы призвали все стороны сделать шаг назад, чтобы убедиться, что рядовые люди могут продолжать жить и чувствовать себя в безопасности", - сказал спецпредставитель ЕС.

Он также отметил, что в своих контактах со всеми сторонами подчеркивал и ставил вопрос о необходимости восстановления газопровода. " Искренне верю, что это произойдет в ближайшее время. Вот что я могу сказать и это то, что я пытаюсь продвигать. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем добиться успеха", - добавил Клаар.

На просьбу выразить позицию ЕС по решению Еревана и Баку нормализовать отношения, путем подготовки мирного договора, Клаар отметил, что Евросоюз, как и международное сообщество, подчеркивает необходимость всеобъемлющего урегулирования конфликта, и в связи с этим и в этом направлении приветствуется любой шаг.

"Несомненно, предложения Азербайджана важны, как и ответ Армении на предложения Азербайджана. В ЕС также считают, что эти шаги в конечном итоге могут стать предметом всестороннего обсуждения", - сказал дипломат.

На уточнение, каковы ожидания ЕС от этого мирного процесса между Ереваном и Баку, Клаар отметил важность встречи лидеров двух стран. В этом ключе он напомнил, что в Европе состоялась несколько встреч лидеров, и указал важность наличия процессов, которые могут иметь конкретные результаты. "Заместители премьер-министров провели встречи по инфраструктурным проектам, и есть иные потенциальные пути, которых можно достичь. Так что, есть очень маленькие шаги и более большие шаги, которых можно достичь, и есть маленькие и большие камни, которые можно положить друг на друга. Я надеюсь, что все это приведет к тому, что Баку и Ереван встретятся, чтобы начать эти переговоры", - подытожили он