Четверг, 17 Марта 2022 15:14

АрмИнфо. Москва приветствует готовность Еревана и Баку приступить к подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом 17 марта в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом она подтвердила настрой Москвы содействовать подобному переговорному процессу. "Что касается вероятных сроков подписания мирного договора, то пока я считаю, что говорить об этом преждевременно", - сказала официальный представитель МИД России.

Отметим, что 14 марта МИД Армении выступил с заявлением, в котором в частности, заявил, что "Ереван откликнулся на предложения, переданные со стороны Баку, и обратился к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.

После этого заявления армянского внешнеполитического ведомства, МИД Азербайджана опубликовал предложения из 5 пунктов, направленные Еревану. Речь, в частности идет о следующих предложениях: "Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес".

Оппозиция раскритиковала данные действия МИД Армении, напомнив, что МГ ОБСЕ не имеет мандата для ведения переговоров по нормализации армяно-азербайджанских двусторонних отношений.