Четверг, 17 Марта 2022 15:10

АрмИнфо.В Москве знают о тяжелей гуманитарной ситуации, сложившейся в связи с аварией на газопроводе. Российская сторона находимся в контакте со сторонами - Арменией и Азербайджаном в целях решения данной проблемы.

Об этом 17 марта в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе из-за деструктивных действий Азербайджана, который не позволял починить газопровод, подающий газ в республику из Армении.

"Мы обеспокоены ситуацией в этом регионе (Нагорном Карабахе - ред.), на отдельных участках армяно-азербайджанской границы. С начало марта фиксируются регулярные нарушения режима прекращения огня. Российский миротворческий контингент в зоне своей ответственности предпринимает соответствующие меры по обеспечению стабильности и контроля этой обстановки. И благодаря этим усилиям с 13 марта вооруженных усилий не фиксируется", - сказала она.

Она также вновь высказалась за скорейший запуск ее делимитации с созданием соответствующей двусторонней комиссии.

В заключение Захарова вновь подчеркнула позицию Москвы, которая по ее словам заключается в том, чтобы избегать шагов, которые создавали бы проблемы жителям, гражданским лицам, усугубляли и без того непростую гуманитарную ситуацию.

На уточнение, не видят ли в Москве в этих действиях Баку попытку воспользоваться ситуацией, в связи с событиями на Украине, Захарова сказала, что в Москве исходят из того, что работают на этом направлении вне развития ситуации и динамики этой ситуации на других направлениях - международных, внешнеполитических. "Для нас ситуация, урегулирование в упомянутом регионе является приоритетным и все участники об этом знают", - резюмировала она. Отметим, что с 4 марта противник систематически нарушал режим прекращения огня, в том числе и из минометов в Арцахе. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха с 8 марта лишены газа, наблюдаются перебои в электроснабжении из-за нагрузок на сеть. ВС Азербайджана все эти дни препятствовали восстановлению газоснабжения. Из-за холодов, в школах приостановлены учебные процессы, также не работают детсады.

Как ранее сообщало АрмИнфо, азербайджанская сторона 16 марта приступила к ремонту поврежденного газопровода. Однако, подача газа пока не восстановлена.