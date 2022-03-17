Четверг, 17 Марта 2022 14:37

АрмИнфо. Да, ЕС в большей мере вовлечен в войну на Украине, но это не означает, что она забываем о друзьях на Южном Кавказе или своих обязательствах на Южном Кавказе. Подобное мнение выразил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Моя миссия здесь тому доказательство. Например, на прошлой неделе президент Мишель (председатель Европейского совета Шарль Мишель - ред.) встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и на самом высоком уровне ЕС, и как я уже сказал в своем выступлении, более чем когда-либо привержен работе с нашими партнерами для мирного и процветающего Южного Кавказа. Так что, послание очень четкое. Мы не собираемся уходить, даже если очень обеспокоены тем, что происходит в Украине. Мы здесь, на Южном Кавказе, чтобы поддержать наших друзей",

- сказал спецпредставитель ЕС.

На уточнение, какой позиции от Армении ожидают по вопросу Украины в ЕС, европейский дипломат отметил, что в Брюсселе понимают, что для Еревана эта ситуация с множеством вызовов. "Мы высоко ценим те усилия, которые предприняла или предпринимает Армения, и мы находимся в тесном контакте с властями Армении. Однако, мы понимаем, что у Армении особая позиция в этом вопросе, мы ее уважаем", - сказал Клаар в интервью Фактор.

Отметим, что ранее власти Армении выступили за скорейшее политико-дипломатическое урегулирование ситуации, сложившейся вокруг Украины.