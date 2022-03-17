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АрмИнфо.Семьям граждан, погибших и пропавших без вести в результате военных действий Азербайджана против Республики Арцах в сентябре 2020 года, продлили срок подачи заявлений о получении материальной помощи. Соответствующее решение принято 17 марта на заседании правительства.
Согласно справке-обоснованию к документу, с декабря 2020 по декабрь 2021 года этим семьям была установлена ежемесячная выплата в размере 300 000 драмов (около 300 долларов США). На реализацию данной программы было предусмотрено 600 млн драмов, 87 бенефициарам было выплачено 354,7 млн драмов.
Однако, как отмечается, есть семьи, которые по независящим от них обстоятельствам, не смогли подать заявления в срок - до 1 мая 2021 года. В результате, им продлили крайний срок обращения за получением помощи до 15 апреля 2022 года. В целом, расходы госказны составят 61,8 млн драмов.
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|Вице-премьер Армении прибыл в Россию с рабочим визитом
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|Власти Грузии непоколебимы: Тбилиси не намерен присоединяться к санкциям против России
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|Молодежное крыло АРФД и РПА проведут акцию протеста перед МИД Армении
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|Токаев предложил уйти от «суперпрезидентской» формы правления
|Мирзоян примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии
|В Азербайджане сообщают о задержании лица, обвиняемого в шпионаже в пользу Армении
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|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, а "Верхний Ларс" открыт для движения транспортных средств
|ПАСЕ признала Приднестровье "зоной российской оккупации"
|Под председательством Армении в ОДКБ прошли консультации "Об актуальных вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения"
|Экс-обмудсмен Армении обвинил Минобороны Армении в оправдании действий противника по захвату суверенных территорий РА
|Парламент принял резолюцию об интеграции Грузии в Евросоюз
|Мирзоян: Население Армении поддерживает процесс нормализации отношений с Турцией
|Заявление: В связи с провокациями ВС Азербайджана, женщины и дети временно покинули общину Храморт Аскеранского района
|Армения и Иран обсудили перспективы оборонного сотрудничества
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
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