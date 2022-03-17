Четверг, 17 Марта 2022 14:34

АрмИнфо.Семьям граждан, погибших и пропавших без вести в результате военных действий Азербайджана против Республики Арцах в сентябре 2020 года, продлили срок подачи заявлений о получении материальной помощи. Соответствующее решение принято 17 марта на заседании правительства.

Согласно справке-обоснованию к документу, с декабря 2020 по декабрь 2021 года этим семьям была установлена ежемесячная выплата в размере 300 000 драмов (около 300 долларов США). На реализацию данной программы было предусмотрено 600 млн драмов, 87 бенефициарам было выплачено 354,7 млн драмов.

Однако, как отмечается, есть семьи, которые по независящим от них обстоятельствам, не смогли подать заявления в срок - до 1 мая 2021 года. В результате, им продлили крайний срок обращения за получением помощи до 15 апреля 2022 года. В целом, расходы госказны составят 61,8 млн драмов.