Четверг, 17 Марта 2022 13:26

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал темпы вакцинации в республике неудовлетворительными и пригрозил вернуться к прежнему и более строгому режиму ковид-ограничений, если процесс не будет организован должным образом.

"Уже второе-третье заседание кабмина проходит в основном без масок. Это обусловлено ситуацией с коронавирусом в Армении, которая на сегодня достаточно благополучная. Мы еще 3 недели назад отметили тенденцию снижения новых случаев заражения и прогнозировали, что будем иметь снижающиеся показатели", - отметил 17 марта на заседании правительства Пашинян.

Тем не менее, как указал премьер, если процесс вакцинации не будет организован должным образом, в какой-то момент властям придется вернуться к требованию об обязательном ношении масок или даже более строим ограничениям. "Мой призыв, просьба, чтобы прививки продолжались должным образом, текущий уровень неудовлетворителен", - сказал премьер.

Он напомнил, что всего от коронавируса в республике скончались около 9 тысяч человек.

По состоянию на 6 марта, в Армении была сделана 2 059 831 прививка от коронавируса. Первую дозу получили 1 095 082 человека, обе дозы - 936 227. Бустерной (третьей) дозой привились 26 327 человек.