|Вардан Осканян: Ни одно национальное правительство Армении не может удовлетворить требование территориальной целостности Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Молодежное крыло АРФД и РПА требуют у МИД представить отчет о переговорном процессе
|"Армения" и "Честь имею" инициируют в парламенте срочное обсуждение по гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
|Автономов: За последние три недели армянскую границу пересекли около 4000 граждан Украины
|Клаар: Армения и Азербайджан должны работать над всеобъемлющим урегулированием
|Спецпредставитель ЕС считает знаковым и символичным шагом встречу глав МИД Армении и Турции
|Захарова: Москва приветствует готовность Еревана и Баку приступить к подготовке мирного договора
|Захарова: В Москве знают о тяжелей гуманитарной ситуации, сложившейся в результате аварии на газопроводе в Арцахе
|Тойво Клаар: В ЕС уважают особую позицию Армении по ситуации вокруг Украины
|Семьи граждан, погибших и пропавших без вести в результате войны в Арцахе могут подать заявления на получение материальной помощи до 15 апреля
|Минобороны Армении сообщает о смерти второго военнослужащего за сутки
|Пашинян обещает вернуться к строгим ковид-ограничениям, если процесс вакцинации не будет организован должном образом
|Зампред РПА обвинил власти Армении во лжи по вопросу признания территориальной целостности Азербайджана
|Армения придает важное значение дальнейшему расширению и развитию сотрудничества с Ирландией - Пашинян
|ВТБ (Армения) профинансировал компанию ООО «Мак Фиш»
|Состоялась презентация книги Президента Туркменистана на армянском языке
|За сутки в Армении подтвердилось 47 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 140 человек
|Минобороны Армении опровергает сообщения о гибели одного и ранении другого военнослужащего ВС РА в результате действий противника
|Европарламентарий выразила обеспокоенность судьбой народа Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении призвал Гендиректора ЮНЕСКО направить оценочную миссию в зону карабахского конфликта
|Глава МИД Армении рассказал представителям МОФ о действиях Азербайджана, направленных на создание гумкризиса в Нагорном Карабахе
|Вице-премьер Армении прибыл в Россию с рабочим визитом
|Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего-срочника на юго-востоке страны
|Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Владимира Путина
|В Армении разоблачена международная сетевая организация наркоторговцев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Лавров: Россия всегда будет готова видеть грузинских коллег на заседании консультативного механизма "3+3"
|Лавров: Россия приветствует курс на нормализацию двусторонних связей между Арменией и Турцией
|Лавров отметил давление США на ряд стран из-за связей с Россией
|Власти Грузии непоколебимы: Тбилиси не намерен присоединяться к санкциям против России
|«Flight»: переводы со скоростью света через все мессенджеры
|Коалиция за инклюзивные правовые реформы выступила с заявлением в связи с гуманитарной ситуацией в Арцахе
|Инфоштаб Арцаха: Азербайджанская сторона приступила к ремонту поврежденного газопровода
|Прогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничится
|Политик: Построение суверенного государства армянским народом возможно даже в условиях геополитических потрясений
|Армянские НПО передали ООН доклад об использовании Азербайджаном и Турцией наемников против Нагорного Карабаха
|Наполненность водохранилищ Армении вызывает беспокойство - Минтерруправления
|Молодежное крыло АРФД и РПА проведут акцию протеста перед МИД Армении
|Посол: Франция готова сделать все возможное для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном
|Токаев предложил уйти от «суперпрезидентской» формы правления
|Мирзоян примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии
|В Азербайджане сообщают о задержании лица, обвиняемого в шпионаже в пользу Армении
|Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 25,5%
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, а "Верхний Ларс" открыт для движения транспортных средств
|ПАСЕ признала Приднестровье "зоной российской оккупации"
|Под председательством Армении в ОДКБ прошли консультации "Об актуальных вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения"
|Экс-обмудсмен Армении обвинил Минобороны Армении в оправдании действий противника по захвату суверенных территорий РА
|Парламент принял резолюцию об интеграции Грузии в Евросоюз
|Мирзоян: Население Армении поддерживает процесс нормализации отношений с Турцией
|Заявление: В связи с провокациями ВС Азербайджана, женщины и дети временно покинули общину Храморт Аскеранского района
|Армения и Иран обсудили перспективы оборонного сотрудничества
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Китая посетил Национальный архив Армении
|Армянский оппозиционер раскритиковал депутатов ПАСЕ за двойные стандарты и отсутствие реакции на гумкатастрофу в Арцахе
|Парламент Беларуси ратифицировал изменения в соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ
|Агаджанян: Позиция Азербайджана не способствует формированию атмосферы доверия, предметного обсуждения и решения вопросов
|Мгер Григорян с послами ряда Северно-балтийских стран обсудил ситуацию в Карабахе
|Замминистра обороны Армении: Ситуация на передовой стабильно напряженная
|Читать больше
АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал темпы вакцинации в республике неудовлетворительными и пригрозил вернуться к прежнему и более строгому режиму ковид-ограничений, если процесс не будет организован должным образом.
"Уже второе-третье заседание кабмина проходит в основном без масок. Это обусловлено ситуацией с коронавирусом в Армении, которая на сегодня достаточно благополучная. Мы еще 3 недели назад отметили тенденцию снижения новых случаев заражения и прогнозировали, что будем иметь снижающиеся показатели", - отметил 17 марта на заседании правительства Пашинян.
Тем не менее, как указал премьер, если процесс вакцинации не будет организован должным образом, в какой-то момент властям придется вернуться к требованию об обязательном ношении масок или даже более строим ограничениям. "Мой призыв, просьба, чтобы прививки продолжались должным образом, текущий уровень неудовлетворителен", - сказал премьер.
Он напомнил, что всего от коронавируса в республике скончались около 9 тысяч человек.
По состоянию на 6 марта, в Армении была сделана 2 059 831 прививка от коронавируса. Первую дозу получили 1 095 082 человека, обе дозы - 936 227. Бустерной (третьей) дозой привились 26 327 человек.
|Вардан Осканян: Ни одно национальное правительство Армении не может удовлетворить требование территориальной целостности Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Молодежное крыло АРФД и РПА требуют у МИД представить отчет о переговорном процессе
|"Армения" и "Честь имею" инициируют в парламенте срочное обсуждение по гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
|Автономов: За последние три недели армянскую границу пересекли около 4000 граждан Украины
|Клаар: Армения и Азербайджан должны работать над всеобъемлющим урегулированием
|Спецпредставитель ЕС считает знаковым и символичным шагом встречу глав МИД Армении и Турции
|Захарова: Москва приветствует готовность Еревана и Баку приступить к подготовке мирного договора
|Захарова: В Москве знают о тяжелей гуманитарной ситуации, сложившейся в результате аварии на газопроводе в Арцахе
|Тойво Клаар: В ЕС уважают особую позицию Армении по ситуации вокруг Украины
|Семьи граждан, погибших и пропавших без вести в результате войны в Арцахе могут подать заявления на получение материальной помощи до 15 апреля
|Минобороны Армении сообщает о смерти второго военнослужащего за сутки
|Пашинян обещает вернуться к строгим ковид-ограничениям, если процесс вакцинации не будет организован должном образом
|Зампред РПА обвинил власти Армении во лжи по вопросу признания территориальной целостности Азербайджана
|Армения придает важное значение дальнейшему расширению и развитию сотрудничества с Ирландией - Пашинян
|ВТБ (Армения) профинансировал компанию ООО «Мак Фиш»
|Состоялась презентация книги Президента Туркменистана на армянском языке
|За сутки в Армении подтвердилось 47 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 140 человек
|Минобороны Армении опровергает сообщения о гибели одного и ранении другого военнослужащего ВС РА в результате действий противника
|Европарламентарий выразила обеспокоенность судьбой народа Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении призвал Гендиректора ЮНЕСКО направить оценочную миссию в зону карабахского конфликта
|Глава МИД Армении рассказал представителям МОФ о действиях Азербайджана, направленных на создание гумкризиса в Нагорном Карабахе
|Вице-премьер Армении прибыл в Россию с рабочим визитом
|Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего-срочника на юго-востоке страны
|Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Владимира Путина
|В Армении разоблачена международная сетевая организация наркоторговцев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Лавров: Россия всегда будет готова видеть грузинских коллег на заседании консультативного механизма "3+3"
|Лавров: Россия приветствует курс на нормализацию двусторонних связей между Арменией и Турцией
|Лавров отметил давление США на ряд стран из-за связей с Россией
|Власти Грузии непоколебимы: Тбилиси не намерен присоединяться к санкциям против России
|«Flight»: переводы со скоростью света через все мессенджеры
|Коалиция за инклюзивные правовые реформы выступила с заявлением в связи с гуманитарной ситуацией в Арцахе
|Инфоштаб Арцаха: Азербайджанская сторона приступила к ремонту поврежденного газопровода
|Прогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничится
|Политик: Построение суверенного государства армянским народом возможно даже в условиях геополитических потрясений
|Армянские НПО передали ООН доклад об использовании Азербайджаном и Турцией наемников против Нагорного Карабаха
|Наполненность водохранилищ Армении вызывает беспокойство - Минтерруправления
|Молодежное крыло АРФД и РПА проведут акцию протеста перед МИД Армении
|Посол: Франция готова сделать все возможное для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном
|Токаев предложил уйти от «суперпрезидентской» формы правления
|Мирзоян примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии
|В Азербайджане сообщают о задержании лица, обвиняемого в шпионаже в пользу Армении
|Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 25,5%
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, а "Верхний Ларс" открыт для движения транспортных средств
|ПАСЕ признала Приднестровье "зоной российской оккупации"
|Под председательством Армении в ОДКБ прошли консультации "Об актуальных вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения"
|Экс-обмудсмен Армении обвинил Минобороны Армении в оправдании действий противника по захвату суверенных территорий РА
|Парламент принял резолюцию об интеграции Грузии в Евросоюз
|Мирзоян: Население Армении поддерживает процесс нормализации отношений с Турцией
|Заявление: В связи с провокациями ВС Азербайджана, женщины и дети временно покинули общину Храморт Аскеранского района
|Армения и Иран обсудили перспективы оборонного сотрудничества
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Китая посетил Национальный архив Армении
|Армянский оппозиционер раскритиковал депутатов ПАСЕ за двойные стандарты и отсутствие реакции на гумкатастрофу в Арцахе
|Парламент Беларуси ратифицировал изменения в соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ
|Агаджанян: Позиция Азербайджана не способствует формированию атмосферы доверия, предметного обсуждения и решения вопросов
|Мгер Григорян с послами ряда Северно-балтийских стран обсудил ситуацию в Карабахе
|Замминистра обороны Армении: Ситуация на передовой стабильно напряженная
|Читать больше
|Прогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничится
|Политик: Построение суверенного государства армянским народом возможно даже в условиях геополитических потрясений
|Политолог: Обращение Армении к МГ ОБСЕ - ответ на требования Франции и США
|Аналитик: Возможный вакуум в области обеспечения безопасности на Южном Кавказе должен заполнить Запад, а не Турция
|Аналитик: Арцахская активизация Азербайджана обусловлена отнюдь не Украиной
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности