Четверг, 17 Марта 2022 12:56

АрмИнфо.Заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян обвинил власти Армении во лжи по вопросу признания Ереваном территориальной целостности Азербайджана еще в 1991 году.

Так, в ходе прямого эфира на Фейсбук Ашотян, касаясь заявлений главы МИД РА Арарата Мирзояна и премьер-министра РА Никола Пашиняна, что Ереван и Баку еще 8 декабря 1991 года совместно подписав "Договор об установлении сотрудничества независимых государств", фактически уже признали территориальную целостность друг друга, указал на ложность этого тезиса. По его словам, лживость этих утверждений можно проверить в течение нескольких минут, изучив документы, связанные с образование СНГ и его Устав.

"Для Никола Пашиняна стало сверхцелью отмыться от крови и грехов арцахской войны, и для достижения этой цели он ни перед чем не останавливается, продолжая распространять ложь", - отметил Ашотян.

"Тезис о том, что Республика Армения подписала "Договор об установлении сотрудничества независимых государств" в 1991 году и признала территориальную целостность Азербайджана, является ложным. Этот тезис - пустой, не выдерживающий критики. Вступая в международную структуру, государства протокольно заявляют о признании территориальной целостности друг друга, но документальных принуждений нет", - отметил зампред РПА.

При этом он затруднился сказать, намерено или по незнанию, глава МИД Армении пытается ввести в заблуждение армянское общество.

В этом ключе Ашотян напомнил, что договор, о котором говорил глава МИД Армении, 8 декабря 1991 года был подписан Россией, Украиной и Беларусью, и соответственно Армения и Азербайджан не могли подписать его как утверждает министр.

"Вторая ложь в том, что Мирзоян утверждает, что Армения и Азербайджан совместно подписали этот договор. Меж тем, как в реальности, официальный Ереван подписал документ в феврале 1992 года, а официальный Баку лишь в сентябре 1993 года. Ссылаясь на положение о территориальной целостности в этом договоре, не подчеркивается, что Армения и Азербайджан присоединились к СНГ позднее, подписав так называемую Алматинскую декларацию, которой Армения, Азербайджан и ряд других стран заявили о своем присоединении к договору о создании СНГ", - уточнил политический деятель.

Зампред РПА также обратил внимание на тот факт, что соглашение, помимо положения о территориальной целостности, содержит фразу "неотъемлемое право на самоопределение".

"Вопрос: если Мирзоян ссылается, причем ошибочно, на соглашение о создании СНГ, и говорит только о территориальной целостности, то почему он не ссылается на "неотъемлемое право на самоопределение", являющееся частью этого же соглашения? Более того, помимо Договора об образовании СНГ, Декларации о присоединении к СНГ существует третий основополагающий документ - Устав СНГ, который был принят в январе 1993 года. Статья 3 Устава СНГ определяет понятие "неотъемлемое право народа на самоопределение"", - подчеркнул Ашотян.

В этом ключе, зампред РПА обратил внимание на тот факт, что Верховный

Совет РА ратифицировал договор о сотрудничестве с СНГ с оговорками.

Ашотян констатировал, что Верховный совет Армении в четвертом абзаце

преамбулы Соглашения слова "неотъемлемое право на самоопределение"

заменил словами "неотъемлемое право народов на самоопределение", а первый абзац статьи 5 Соглашения переписал следующим образом: "Высокие Договаривающиеся стороны признают и уважают право наций на самоопределение, территориальную целостность друг друга и нерушимость их границ".

""Николы" упускают важные для армян принципы, распространяя проазербайджанские взгляды. По арцахскому вопросу происходят бурные дипломатические процессы, некоторые из которых держатся в секрете от народа. Мы должны остановить все это. Арцах был, есть и должен быть

армянским", - подытожил Ашотян.

Отметим, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян 15 марта заявил, что Ереван обратился к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров вокруг мирного договора с Азербайджаном. Касаясь 5 пунктов предложений по нормализации отношений, переданных Армении Азербайджаном, глава МИД РА посчитал важным подчеркнуть, что любые переговоры по мирному договору должны проходить без предварительных условий.

"Что касается непосредственно предложений, то две страны, 8 декабря 1991 года совместно подписав "Договор об установлении сотрудничества независимых государств", фактически уже признали территориальную целостность друг друга и согласились с тем, что не имеют друг к другу территориальных претензий", - заверил Мирзоян.