Четверг, 17 Марта 2022 12:10

АрмИнфо.ВТБ (Армения) открыл кредитную линию одному из крупнейших в Армении рыбодобывающих предприятий - ООО «Мак Фиш». Сумма соглашения составляет 130 млн драмов РА, срок — 3 года. Предоставленные банком средства позволят компании увеличить производственные мощности и ассортимент рыбной продукции.

«ВТБ (Армения) успешно сотрудничает с группой компании «Мак Фиш» в течение 9 лет, предоставляя весь спектр финансовых услуг, которые позволяют предприятию активно развиваться. Поддержка реального сектора экономики – приоритетная задача нашего банка. Новое сотрудничество станет драйвером роста бизнеса наших клиентов, рыбной отрасли в Армении, в частности, и широкому доступу на рынках экспорта» - отметил Ара Авагян, директор департамента развития корпоративного бизнеса ЗАО «Банк ВТБ (Армения)».

«Благодаря поддержке нашего ключевого финансового партнера мы смогли реализовать план развития бизнеса. Нам удалось не только расширить производство и увеличить предлагаемый ассортимент, но и значительно повысить качество местной рыбной продукции, сделать наш бренд узнаваемым как на местном, так и на внешних рынках» - отметил Сергей Давтян, директор и учредитель компании ООО «Мак Фиш».

Справочно:

ООО «Мак Фиш» входит в группу компаний «Макс Фиш» - одно из крупнейших представителей рыбоводства в Армении. Основными видами деятельности являются рыбоводное хозяйство: выращивание и воспроизводство осетровых, лососевых видов рыб, форели и другой рыбной продукции, а также торговля рыбой и морепродуктами. Большая часть готовой продукции экспортируется и имеет большой спрос в крупнейших торговых сетях России. Компания владеет бассейнами, предназначенными для искусственного выращивания рыб в нескольких поселках Араратского региона, с общей площадью около 14 га, где одновременно может содержаться около 2 250 тонн рыбы.