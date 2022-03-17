Четверг, 17 Марта 2022 12:09

АрмИнфо.16 марта 2022 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась презентация книги Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен» на армянском языке.

В мероприятии приняли участие ректоры, профессорско-преподавательский состав и студенты столичных вузов, редактора и журналисты местных средств массовой информации, а также представители Республики Армения посредством видеоконференцсвязи.

Свои выступления озвучили ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Дж.Гурбангельдыев, ректор Туркменского государственного университета имени Махтумкули Б.Ораздурдыева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Туркменистане Р.Харазян, главный редактор газеты «Edebiýat we sungat» О.Аллабердыева.

Также на мероприятии посредством видеосвязи выступили профессор, заведующий кафедрой тюркологии Ереванского государственного университета А.Сафарян, старший преподаватель кафедры тюркологии Ереванского государственного университета А.Петросян, поэт-переводчик В.Хастур.

Участники мероприятия подчеркнули значимость выдающегося философско-литературного труда Президента Туркменистана, в котором нашли отражение многовековые традиции туркменского народа, его исторические и культурные ценности, толкования древних легенд и сказаний, сохранившихся до наших дней.

Как отметил в своем выступлении Посол Республики Армения в Туркменистане, издание книги «Духовный мир туркмен» на армянском языке позволит армянскому читателю еще ближе познакомиться с историей, культурой и духовным миром туркменского народа, что несомненно будет способствовать дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений между народами наших стран.

Книга «Духовный мир туркмен» обрела читателей среди отечественной и зарубежной аудитории благодаря переводам на иностранные языки, в том числе на азербайджанский, грузинский, русский, турецкий, китайский, украинский, французский, японский, итальянский и корейский. Сегодня этот список пополнило издание на армянском языке, что свидетельствует об интересе мировой общественности к богатой истории и культуре нашего народа.

В завершение мероприятия участники приняли Обращение к Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.