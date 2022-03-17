Четверг, 17 Марта 2022 11:58

АрмИнфо. Депутат Европейского парламента, экс-министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд выразила обеспокоенность судьбой народа Нагорного Карабаха.

"Меня все больше беспокоит судьба народа Нагорного Карабаха, находящегося на грани гуманитарного кризиса, в то время как внимание всего мира приковано к агрессии Российской Федерации против Украины",

- написала депутат Европарламента, при этом приложив свое заявлением о тревожной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

В документе, в частности, говорится: "Меня все больше беспокоит судьба народа Нагорного Карабаха, находящегося на грани гуманитарного кризиса, в то время как внимание всего мира приковано к агрессии Российской Федерации против Украины.

8 марта на территории, находящейся под контролем Азербайджана, был поврежден газопровод, снабжающий Нагорный Карабах. Несмотря на морозы, газопровод до сих пор не отремонтирован, и уже неделю все население Нагорного Карабаха находится без газа. Необходимо срочно обеспечить беспрепятственный доступ к месту повреждения без промедления для скорейшего восстановления снабжения.

В то же время с начала марта участились сообщения о нарушениях режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха, а также на армяно- азербайджанской границе, включая сообщения об обстреле Азербайджаном из крупнокалиберных минометов нескольких карабахских деревень. В последние недели громкоговорители азербайджанской армии, направленные на эти села, призывали местное армянское население покинуть район, усиливая психологическое давление и угрожая применением силы.

Я серьезно обеспокоен этими событиями и гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе и решительно осуждаю любые враждебные действия, направленные против мирных жителей. Я повторяю свой призыв к скорейшему возобновлению переговоров по прочному урегулированию конфликта и напоминаю о готовности ЕС активизировать помощь для укрепления доверия и решения гуманитарных и других вопросов".

Отметим, что с 4 марта противник систематически нарушал режим прекращения огня, в том числе и из минометов в Арцахе. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха с 8 марта лишены газа, наблюдаются перебои в электроснабжении из-за нагрузок на сеть. ВС Азербайджана все эти дни препятствовали восстановлению газоснабжения. Из-за холодов, в школах приостановлены учебные процессы, также не работают детсады.

Как ранее сообщало АрмИнфо, азербайджанская сторона 16 марта приступила к ремонту поврежденного газопровода.