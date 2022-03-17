Четверг, 17 Марта 2022 11:42

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Париже министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян подчеркнул, что Армения придает важность расширению сотрудничества с ЮНЕСКО в сферах образования, науки и коммуникации. Он отметил, что Армения как член Исполнительного совета ЮНЕСКО по- прежнему привержена продвижению мира во всем мире, развитию и эффективной многосторонности, которые являются столпами Организации.

На встрече говорилось о преднамеренном уничтожении армянского историко-культурного и религиозного наследия и искажения их идентичности на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха. В этом контексте Мирзоян обратил внимание Генерального директора ЮНЕСКО на создание с этой целью в Азербайджане государственной рабочей группы (цель которой искажение идентичности армянского наследия - ред.). Также было подчеркнуто, что эти действия открыто противоречат решению Международного Суда ООН от 7 декабря 2021 г. о применении неотложных мер по охране историко-культурного и религиозного наследия Армении.

В сложившейся ситуации глава МИД РА подчеркнул императив незамедлительного вмешательства ЮНЕСКО и беспрепятственной вовлеченности в зону конфликта с целью сохранения историко-культурных памятников Арцаха, входящих в состав всемирного культурного наследия и предотвращения вандализма. Был подчеркнут приоритет осуществления миссии по сбору фактов в зоне нагорно-карабахского конфликта, предложенная Генеральным секретарем ЮНЕСКО Одри Азуле в соответствии с Гаагской конвенцией "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" от 1954 года и двумя протоколами к ней. Напомним, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно- исторического наследия региона. А уже в декабре того же года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря 2020 года коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии". В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха, оказавшихся под контролем Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники, фальсифицируется идентичность памятников.