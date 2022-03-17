Четверг, 17 Марта 2022 11:38

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе своего выступления на внеочередном 40-ом заседании министерской конференции Франкофонии в Париже обратил внимание присутствующих на действия Азербайджана, направленные на эскалацию ситуации на Южном Кавказе в условиях нынешних геополитических реалий.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, армянским министром были представлены действия Азербайджана, направленные на создание

гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, в частности, факты препятствования восстановлению жизненно важных инфраструктур, обстрела гражданского населения, оказания психологического давления на население.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул необходимость четкой и адресной реакции глав государств и правительств стран-участниц Международной организации Франкофонии (МОФ), направленной властям Азербайджана, во избежание попыток дестабилизации ситуации в регионе. Было подчеркнуто, что Армения привержена всеобъемлющему и продолжительному урегулированию нагорно-карабахского конфликта под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ и готова к переговорам по мирному договору между Арменией и Азербайджаном без предусловий. В своем выступлении Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на многочисленные вызовы - от эпидемии коронавируса до 44-дневной войны 2020 г - Армения остается верной последовательному процессу реформ, основанных на демократии, защите прав человека, верховенстве закона, борьбе с коррупцией.