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АрмИнфо. Вице-премьер правительства Армении Мгер Григорян прибыл в Россию с рабочим визитом.
"В рамках визита предусмотрено участие в заседаниях Евразийской экономической комиссии и Экономического совета Содружества независимых государств", - говорится на сайте правительства. Иных подробностей не сообщается.
|ВТБ (Армения) профинансировал компанию ООО «Мак Фиш»
|Состоялась презентация книги Президента Туркменистана на армянском языке
|За сутки в Армении подтвердилось 47 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 140 человек
|Минобороны Армении опровергает сообщения о гибели одного и ранении другого военнослужащего ВС РА в результате действий противника
|Европарламентарий выразила обеспокоенность судьбой народа Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении призвал Гендиректора ЮНЕСКО направить оценочную миссию в зону карабахского конфликта
|Глава МИД Армении рассказал представителям МОФ о действиях Азербайджана, направленных на создание гумкризиса в Нагорном Карабахе
|Вице-премьер Армении прибыл в Россию с рабочим визитом
|Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего-срочника на юго-востоке страны
|Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Владимира Путина
|В Армении разоблачена международная сетевая организация наркоторговцев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Лавров: Россия всегда будет готова видеть грузинских коллег на заседании консультативного механизма "3+3"
|Лавров: Россия приветствует курс на нормализацию двусторонних связей между Арменией и Турцией
|Лавров отметил давление США на ряд стран из-за связей с Россией
|Власти Грузии непоколебимы: Тбилиси не намерен присоединяться к санкциям против России
|Коалиция за инклюзивные правовые реформы выступила с заявлением в связи с гуманитарной ситуацией в Арцахе
|Инфоштаб Арцаха: Азербайджанская сторона приступила к ремонту поврежденного газопровода
|Прогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничится
|Политик: Построение суверенного государства армянским народом возможно даже в условиях геополитических потрясений
|Армянские НПО передали ООН доклад об использовании Азербайджаном и Турцией наемников против Нагорного Карабаха
|Наполненность водохранилищ Армении вызывает беспокойство - Минтерруправления
|Молодежное крыло АРФД и РПА проведут акцию протеста перед МИД Армении
|Посол: Франция готова сделать все возможное для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном
|Токаев предложил уйти от «суперпрезидентской» формы правления
|Мирзоян примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии
|В Азербайджане сообщают о задержании лица, обвиняемого в шпионаже в пользу Армении
|Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 25,5%
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, а "Верхний Ларс" открыт для движения транспортных средств
|ПАСЕ признала Приднестровье "зоной российской оккупации"
|Под председательством Армении в ОДКБ прошли консультации "Об актуальных вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения"
|Экс-обмудсмен Армении обвинил Минобороны Армении в оправдании действий противника по захвату суверенных территорий РА
|Парламент принял резолюцию об интеграции Грузии в Евросоюз
|Мирзоян: Население Армении поддерживает процесс нормализации отношений с Турцией
|Заявление: В связи с провокациями ВС Азербайджана, женщины и дети временно покинули общину Храморт Аскеранского района
|Армения и Иран обсудили перспективы оборонного сотрудничества
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Китая посетил Национальный архив Армении
|Армянский оппозиционер раскритиковал депутатов ПАСЕ за двойные стандарты и отсутствие реакции на гумкатастрофу в Арцахе
|Парламент Беларуси ратифицировал изменения в соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ
|Агаджанян: Позиция Азербайджана не способствует формированию атмосферы доверия, предметного обсуждения и решения вопросов
|Мгер Григорян с послами ряда Северно-балтийских стран обсудил ситуацию в Карабахе
|Замминистра обороны Армении: Ситуация на передовой стабильно напряженная
|Выборочное сострадание: Омбудсмен НКР призывает МГ ОБСЕ и международные учреждения отреагировать на геноцидальную политику Азербайджана в отношении армян
|Никол Пашинян и Тойво Клаар обсудили вопросы демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном
|Подведены итоги Президентских выборов в Туркменистане
|С 21 марта в школах Армении начнутся весенние каникулы
|С сегодняшнего дня в Армении запрещено курение в заведениях общественного питания
|На КПП Верхний Ларс" улучшения погодных условий ожидают 420 водителей: Закрыт ряд дорог и на территории Армении
|ANCA требует встречи с Байденом для обсуждения вопроса о применении 907 поправки
|АРФД: Пользуясь случаем, Азербайджан пытается подорвать авторитет российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
|В Минобороны Армении заверяют: Сообщение о продвижении ВС Азербайджана на 1 км в глубь страны дезинформация
|Избран новый президент Туркменистана
|Политолог: Обращение Армении к МГ ОБСЕ - ответ на требования Франции и США
|Глава МИД Армении высказался по поводу предложений Азербайджана по нормализации отношений
|Аналитик: Возможный вакуум в области обеспечения безопасности на Южном Кавказе должен заполнить Запад, а не Турция
|За сутки в Армении подтвердилось 55 случаев заражения, выздоровело 237 человек
|МИД Арцаха обвинил Генштаб Украины в распространении вопиющей дезинформации
|В Ереване пройдут Дни франкофонии
|Читать больше
|Прогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничится
|Политик: Построение суверенного государства армянским народом возможно даже в условиях геополитических потрясений
|Политолог: Обращение Армении к МГ ОБСЕ - ответ на требования Франции и США
|Аналитик: Возможный вакуум в области обеспечения безопасности на Южном Кавказе должен заполнить Запад, а не Турция
|Аналитик: Арцахская активизация Азербайджана обусловлена отнюдь не Украиной
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