Среда, 16 Марта 2022 20:36

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщили в аппарате премьера, собеседники обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, коснулись реализации договоренностей, предусмотренных трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года.

Никол Пашинян и Владимир Путин коснулись также темы обращения Армении к сопредседателям Минской группы ОБСЕ относительно организации переговоров по мирному соглашению. Лидеры стран обменялись также мнениями об армяно-турецком диалоге, коснулись последних региональных событиях и ситуации в Украине.

Обсуждались также вопросы, связанные с предстоящим официальным визитом Премьер- министра РА в Российскую Федерацию.