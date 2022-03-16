Среда, 16 Марта 2022 19:56

АрмИнфо.Правоохранительные органы Армении сообщили о разоблачении наркоторговцев, сбывающих крупные партии наркотиков через социальные сети, в частности через Telegram-каналы.

Как сообщает прокуратура Армении, руководство сетью продаж велось из города Гюмри. Организованная группа использовала также интернет-кошельки в нескольких платежных системах, через которые проводили финансовые сделки по сбыту различного типа наркотических веществ. Правоохранители провели порядка 50 обысков, направили более десятка ходатайств о правовой помощи зарубежным коллегам. В рамках операции одно уголовное дело было открыто на территории России.

Всего на два электронных кошелька, принадлежащих членам преступной группы, по данным правоохранителей, была переведена сумма в 52 млн драмов (около $100тыс), которая в дальнейшем была <рассеяна> по иным электронным кошелькам, банковским картам и счетам. В рамках операции были выявлены и другие случаи продажи наркотиков, в том числе и наркотического препарата <5F-MDMB-PICA>. В результате расследований всех эпизодов одного большого дела правоохранители пришли к заключению, что общая сумма от продажи наркотиков через интернет-приложения составила порядка 320 млн драмов ($650 тыс).

Уголовное дело пока не закрыто, следственные действия продолжаются.