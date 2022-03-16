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АрмИнфо.Правоохранительные органы Армении сообщили о разоблачении наркоторговцев, сбывающих крупные партии наркотиков через социальные сети, в частности через Telegram-каналы.
Как сообщает прокуратура Армении, руководство сетью продаж велось из города Гюмри. Организованная группа использовала также интернет-кошельки в нескольких платежных системах, через которые проводили финансовые сделки по сбыту различного типа наркотических веществ. Правоохранители провели порядка 50 обысков, направили более десятка ходатайств о правовой помощи зарубежным коллегам. В рамках операции одно уголовное дело было открыто на территории России.
Всего на два электронных кошелька, принадлежащих членам преступной группы, по данным правоохранителей, была переведена сумма в 52 млн драмов (около $100тыс), которая в дальнейшем была <рассеяна> по иным электронным кошелькам, банковским картам и счетам. В рамках операции были выявлены и другие случаи продажи наркотиков, в том числе и наркотического препарата <5F-MDMB-PICA>. В результате расследований всех эпизодов одного большого дела правоохранители пришли к заключению, что общая сумма от продажи наркотиков через интернет-приложения составила порядка 320 млн драмов ($650 тыс).
Уголовное дело пока не закрыто, следственные действия продолжаются.
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|Власти Грузии непоколебимы: Тбилиси не намерен присоединяться к санкциям против России
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|Мирзоян примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии
|В Азербайджане сообщают о задержании лица, обвиняемого в шпионаже в пользу Армении
|Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 25,5%
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, а "Верхний Ларс" открыт для движения транспортных средств
|ПАСЕ признала Приднестровье "зоной российской оккупации"
|Под председательством Армении в ОДКБ прошли консультации "Об актуальных вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения"
|Экс-обмудсмен Армении обвинил Минобороны Армении в оправдании действий противника по захвату суверенных территорий РА
|Парламент принял резолюцию об интеграции Грузии в Евросоюз
|Мирзоян: Население Армении поддерживает процесс нормализации отношений с Турцией
|Заявление: В связи с провокациями ВС Азербайджана, женщины и дети временно покинули общину Храморт Аскеранского района
|Армения и Иран обсудили перспективы оборонного сотрудничества
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Китая посетил Национальный архив Армении
|Армянский оппозиционер раскритиковал депутатов ПАСЕ за двойные стандарты и отсутствие реакции на гумкатастрофу в Арцахе
|Парламент Беларуси ратифицировал изменения в соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ
|Агаджанян: Позиция Азербайджана не способствует формированию атмосферы доверия, предметного обсуждения и решения вопросов
|Мгер Григорян с послами ряда Северно-балтийских стран обсудил ситуацию в Карабахе
|Замминистра обороны Армении: Ситуация на передовой стабильно напряженная
|Выборочное сострадание: Омбудсмен НКР призывает МГ ОБСЕ и международные учреждения отреагировать на геноцидальную политику Азербайджана в отношении армян
|Никол Пашинян и Тойво Клаар обсудили вопросы демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном
|Подведены итоги Президентских выборов в Туркменистане
|С 21 марта в школах Армении начнутся весенние каникулы
|С сегодняшнего дня в Армении запрещено курение в заведениях общественного питания
|На КПП Верхний Ларс" улучшения погодных условий ожидают 420 водителей: Закрыт ряд дорог и на территории Армении
|ANCA требует встречи с Байденом для обсуждения вопроса о применении 907 поправки
|АРФД: Пользуясь случаем, Азербайджан пытается подорвать авторитет российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
|В Минобороны Армении заверяют: Сообщение о продвижении ВС Азербайджана на 1 км в глубь страны дезинформация
|Избран новый президент Туркменистана
|Политолог: Обращение Армении к МГ ОБСЕ - ответ на требования Франции и США
|Глава МИД Армении высказался по поводу предложений Азербайджана по нормализации отношений
|Аналитик: Возможный вакуум в области обеспечения безопасности на Южном Кавказе должен заполнить Запад, а не Турция
|За сутки в Армении подтвердилось 55 случаев заражения, выздоровело 237 человек
|МИД Арцаха обвинил Генштаб Украины в распространении вопиющей дезинформации
|В Ереване пройдут Дни франкофонии
|Премьер-министры Армении и Канады обсудили эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха и ситуацию в Украине
|В МИД Армении рассказали зарубежным послам о действиях Азербайджана, направленных на создание гумкризиса в Арцахе
|Пашинян и Блинкен обсудили происходящие на международной арене процессы, в том числе ситуацию в Украине
|Движение "5165" требует от властей Армении обнародовать ответ данный Азербайджану по предложениям о нормализации отношений
|Вице-спикер парламента Армении принял группу европейских послов
|Шарль Мишель: Евросоюз продолжит поддержку стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа
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|Эксперт: Предложение мира, основанное на основных принципах прав и свобод, открывает Армении широкие возможности для действий
|Пашинян назначил Марукяна послом по особым поручениям
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|Прогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничится
|Политик: Построение суверенного государства армянским народом возможно даже в условиях геополитических потрясений
|Политолог: Обращение Армении к МГ ОБСЕ - ответ на требования Франции и США
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