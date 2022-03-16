Среда, 16 Марта 2022 18:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 85, 79, 87, 89, 93, 81, 103 на улице Шерами, Араратский массив полнстью, жилые дома 6, 8, 10/1 на улице Шинарарнери, жилые дома 8А, 10, 12 на улице Арзуманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1/1, 1/2, 3/3 в кв. “Исаакян” жилые дома 25/1, 25/2 в кв. “Ованнисян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

10:30-16:30 жилые дома 10, 12 на улице Амиряна, жилой дом 20 на пр. Маштоца, собственные дома 45-55 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 1 на улице Эребуни, жилые дома 34, 36 на пр. Багратуняца, собственные дома на улице С.Таронца, жилые дома 14, 16 на улице С.Таронца, жилые дома 10, 12 на переулке С.Таронца, собственные дома на 4-ом переулке пр. Багратуняца, собственные дома на 2-ом переулке Араратяна, жилые дома 2, 4, 6, 10 на улице Е.Тадевосяна, жилой дом 1 на 9-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 14 на улице Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 36-65 в кв. ‘Айгедзори” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19А на улице Давида Анахта, жилые дома 62, 62/1 на улице Ульнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на улице Толбухина, жилые дома 1, 3 на улице Адонца, жилой дом 25 на пр. Азатутяна, жилые дома 2-26А на улице Мамиконянца, жилые дома 17-33/19 на улице Ширванзаде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 14-28 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 124/1–136/3 на улице Верин Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Гая, Овташат, Сипаник;

10:00-16:00 частично село Арарат;

10:30-16:00 частично село Ланджазат;

11:00-15:00 частично села Мхчян и Мргавет; села Араксаван и Овташен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 улица Еркрабаннери и частично Джермукское шоссе, квартал ‘Чайкнед” в городе Вайк; села Хндзорут, Нор Азнваберд, Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор, Бардзруни, Мартирос и Серс;

11:00-15:00 частично улицы Мурацан, Таманцинери, Геворгян, Гладзорян, Мшецу, Авагян, Камо, Багдасарян, Арсенян, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Вернашен, Меграовит;

в Котайкской области:

11։00-14։00 5-ая улица Джрвежа;

11։00-17։00 частично села Гегашен и Котайк; частные дома Дзорахбюра и Джрвежа; частично квартал “А” в Джвеже; село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:30-16:30 община Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварталы “кракакет”, ‘Черешмушка”, ‘Сарнаран”, “Дпроц”, ‘Гомер”, Насосная станция-2, ООО “СВС Агро”, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “Юком”, насосная станция Нор Артамета, ООО ‘В.Тадевосян”, ООО “Консарк”, квартал ‘Нор” села Артамер, квартал “Нор” в Мргашене, ООО “Роял Глас Груп'' и птицефабрика Гетамеча;

в Гегаркуникской области:

13։00-15։00 села Цовазард, Лчап, Бердкунк, Айраванк, газозаправочная станция ООО’ ХПН”, ООО “Аквартик” и станции сотовых операторов, сельские муниципалитеты;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Кчачкут, Амоч, Агви, Цатер, Мгарт и Агехи;

в Тавушской области:

11:00-13:00 частично улица Камо в городе Дилижан; село Агардзин.