Среда, 16 Марта 2022 18:05

АрмИнфо. Россия всегда будет готова видеть грузинских коллег на заседании консультативного регионального механизма "3+3". Об этом 16 марта в Москве на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, в рамках международной повестки, при обсуждении ситуации в Закавказье было отмечено о закладывании основы для посконфликтного взаимодействия в этом регионе. "Мы отметили, что в

конце прошлого, в начале этого года были заложены основы для посконфликтного взаимодействия в этом районе общего соседства через механизм, который является новым механизмом. Речь идет о консультативном региональном механизме "3+3". Это Азербайджан, Армения, Россия, Иран, Турция и Грузия, которая пока раздумывает над присоединением к этому перспективному формату. Но, мы, как ни раз подчеркивали, всегда будет готовы видеть грузинских коллег на заседании этой структуры", - заключил Лавров.

Отметим, что 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече. В МИД РФ сообщили, что в ходе заседания были обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества.

"Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых - меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно- гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам. Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой". Участники встречи также обсудили планы работы на будущее с "возможным подключением профильных министерств и ведомств", - говорилось в сообщении МИД РФ. За день до встречи МИД Грузии распространил заявление о том, что Грузия не будет представлена на встрече формата "3+3".