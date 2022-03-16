Среда, 16 Марта 2022 16:44

АрмИнфо. Соединенные Штаты недостойно и запредельно хамски давят на Китай, Турцию и другие государства из-за сотрудничества с Россией. Об этом заявил в среду, 16 марта, в интервью РБК глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает iz.ru.

«Что еще более поразительно, подобного рода шантаж применяется в отношении таких древних цивилизаций, как Китай, Индия, Египет. Тем же туркам предъявлялись, помните, какие требования?» — отметил министр․

По словам главы российской дипломатии, почти все страны Евросоюза «уже легли» под США. Исключением Лавров назвал Францию.

«Остался только, по сути дела, (президент Франции. — Ред.) Эммануэль Макрон, который продолжает напоминать о необходимости стратегической автономии Евросоюза», — добавил дипломат.

По его мнению, это сделать никто не позволит.

Также, по оценке Лаврова, доверие в мире к доллару снижается из-за проводимой Вашингтоном политики. Роль доллара в мировой экономике будет падать, заключил он.

Ранее в среду глава МИД РФ отметил, что переговоры с представителями Украины по заключению мирного соглашения идут непросто, но есть надежды на достижение компромисса. Формулировки договоренностей с Киевом близки к согласованию.

14 марта США пригрозили Китаю последствиями в случае нарушения санкций против РФ. В этот день состоялась встреча делегаций КНР и США в Риме, которая продлилась не менее семи часов.

13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что любые попытки саботировать антироссийские санкции не останутся без внимания. Также он пригрозил дополнительными рестрикциями для стран-нарушителей.