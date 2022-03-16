Среда, 16 Марта 2022 16:27

АрмИнфо.Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не намерен присоединяться к санкциям против России, несмотря на проводимые оппонентами власти многочисленные кампании.

С этих слов Кобахидзе начал и завершил свое выступление из штаб-квартиры партии власти. "Вводя экономические санкции, правительство Грузии не сможет навредить России, но нанесет тяжелейший собственной стране и населению. Поэтому наша позиция по введению санкций неизменна, никто не может изменить эту позицию, ни путем провокаций, ни при помощи тайных кампаний или иностранных лоббистов. Грузия не присоединится к санкциям, введенным против России", - заявил на брифинге Кобахидзе, передает СОВА. Политик вновь транслировал идею властей о том, что провокации устраиваются "Единым национальным движением" и добавил: "после войны 2008 года ни одна страна мира не ввела ограничения из-за российской агрессии в Грузии, после которой территории страны оказались оккупированными и погибли сотни военных и мирных жителей". Председатель "Мечты" подчеркнул: не вводила санкций и сама Грузия, уже в 2012-м году снявшая визовый режим для российских граждан.

Отметим, что после начала российской операции на Украине грузинский премьер Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России.

В свою очередь вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили отметил, что Правительство Грузии с осторожностью относится к теме закрытия воздушного пространства для России. "Мы следим за ситуацией. Вы знаете, что у Грузии сегодня нет воздушного сообщения (с Россией). У нас сегодня нет и прямого сухопутного сообщения с Российской Федерацией. В данном случае речь идёт лишь о транзите через Грузию. Когда полностью закрыты европейские направления, для наших соседних, в том числе дружественных стран полеты через Грузию могут быть единственным способом сообщения с Россией. Речь идёт о гуманитарном направлении. В том числе граждане Грузии, проживающие в России, до 1 миллиона человек используют транзитные пути для попадания в Грузию. Мы немного осторожно подходим к этому вопросу, ведем консультации с партнерами, в том числе со странами региона", - отметил Давиташвили.

Правительство Грузии также не выдало разрешение на посадку украинского самолета, которым грузинские добровольцы должны были лететь на Украину для участия в боевых действиях. После этого президент Украины отозвал посла из Тбилиси.