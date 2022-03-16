Среда, 16 Марта 2022 15:46

АрмИнфо. Коалиция за инклюзивные правовые реформы, которая является объединением организаций людей с инвалидностью, выражает возмущение в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в Республике Арцах (Нагорном Карабахе) сложившаяся с 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Коалиции.

"В связи с повреждением газопровода, идущего в Республику Арцах из Республики Армения, подача газа в Республику Арцах прекращена. Поврежденная часть газопровода находится под контролем вооруженных сил Азербайджана, что делает невозможным проникновение армян на указанные территории в условиях антиармянской политики правительства Азербайджана.

Перебои в процессе подачи газа привели к массовым нарушениям прав человека более ста тысяч людей, оказывая несоразмерно негативное влияние особенно на людей с инвалидностью и их семьи.

Отсутствие газоснабжения, усугубляющее гуманитарные трудности послевоенной ситуации, а также эпидемии, препятствует реализации прав на образование, здоровье и самостоятельный образ жизни проживающих в Арцахе людей с инвалидностью. В частности, в условиях отсутствии газа и общественного транспорта, подорожание бензина привело к удорожанию услуг такси, что препятствует свободному передвижению особенно граждан, имеющих проблемы связанные с мобильностью. Организации, оказывающие услуги по реабилитации и уходу, вынуждены действовать с ограничениями, не в состоянии обеспечить полностью безопасную среду для граждан, у которых есть проблемы со здоровьем. Частичная работа дошкольных и средних образовательных учреждений может нарушать реализацию права детей на инклюзивное образование, впоследствии чего дети с инвалидностью могут быть исключены из образования.

Мы глубоко озабочены безопасностью и защитой всех лиц в Республике Арцах, а также вполне обоснованным страхом, который сейчас пронизывает повседневную жизнь каждого члена общества.

Мы требуем от Азербайджанской Республики прислушаться к коллективному голосу народа Арцаха и принять все необходимые меры для срочного восстановления газоснабжения, в целях мирного сосуществования отказываться от политики запугивания мирного гражданского населения, основанной на армянофобии. Мы призываем к соблюдению и уважению принципов международного права, в том числе правил ведения войны, которые касаются защиты гражданского населения, к немедленному и безоговорочному прекращению всех боевых действий и демонстративному развертыванию тяжелой военной техники.

Мы призываем Правительство Республики Армения продолжить реализацию программ экстренной гуманитарной помощи в Арцахе, уделяя приоритетное внимание поддержке людей с инвалидностью и их семьям, защите прав на самостоятельный образ жизни и безопасность лиц проживающих в учреждениях. Мы призываем правительство сотрудничать с организациями, которые занимаются правами людей с инвалидностью в Армении и Арцахе, чтобы сделать все программы гуманитарной помощи более инклюзивными, адресными и доступными. Мы ожидаем от международных организаций и дипломатических миссий четкого осуждения массовых нарушений прав человека жителей Арцаха со стороны властей Азербайджана, в случае преднамеренного обструкции препятствий, по возможности установления экономических и иных ограничений, изучения и реагирования на нужды детей и взрослых с инвалидностью с помощью существующих механизмов. Мы считаем укрепление организаций, созданных и возглавляемых людьми с инвалидностью, приоритетом для защиты прав человека в Арцахе (Нагорном Карабахе).

Мы надеемся, что в кратчайшие сроки российская миротворческая миссия скоординирует усилия всех заинтересованных сторон по восстановлению жизненно важных гарантий социальной безопасности в Арцахе (Нагорном Карабахе), в том числе по восстановлению газоснабжения.

Мы призываем гуманитарные организации и отдельных лиц увеличить помощь людям с инвалидностью, одновременно продвигая трудоустройство для них и членов их семей. Необходимо срочно обеспечить электронагревательными приборами дом престарелых, психиатрический центр и организации, оказывающие услуги по уходу за детьми в Арцахе. В то же время мы призываем вас не делать инвестиции, которые могут на неопределенный срок продлить изоляцию людей с инвалидностью проживающих в учреждениях круглосуточного ухода, а поддерживать их право быть вовлеченными в местное сообщество, а также развитие услуг на базе местного сообщества", - говорится в заявлении.

Под заявлением подписались: Центр "Эмили Арегак" для детей и молодежи с множественной инвалидностью Общественная организация

"Полноценная жизнь" Общественная организация "Спасение" Общественная организация "Белый ястреб" по защите прав и интересов людей с инвалидностью Общественная организация "Голос тишины" Общественная организация "Армянский лагерь" Общественная организация "Астгацолк" по инициативам в области устойчивого развития Благотворительная общественная организация "Легкая жизнь" Общественная организация "Мы можем" Общественная организация "Ванадзорский офис хельсинкской гражданской ассамблеи" Общественная организация "Агат" центр защиты прав женщин с инвалидностью Общественная организация "Инвалидность и Инклюзивное развитие" Общественная организация "Равные права, равные возможности".

Отметим, что с 4 марта противник систематически нарушал режим прекращения огня, в том числе и из минометов в Арцахе. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха с 8 марта лишены газа, наблюдаются перебои в электроснабжении из-за нагрузок на сеть. ВС Азербайджана все эти дни препятствовали восстановлению газоснабжения. Из-за холодов, в школах приостановлены учебные процессы, также не работают детсады.

Как уже минутами ранее сообщало АрмИнфо, азербайджанская сторона сегодня, 16 марта, приступила к ремонту поврежденного газопровода.