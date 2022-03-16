Среда, 16 Марта 2022 15:46

АрмИнфо.Благодаря переговорам, проходящим с 8 марта при поддержке правительства Армении и российских миротворцев, азербайджанская сторона сегодня приступила к ремонту поврежденного газопровода. Об этом говорится в заявлении Инфоштаба НКР.

"Поэтому, согласно договоренности, подача газа будет восстановлена в короткие сроки. Власти Арцаха прилагают все усилия, чтобы это произошло как можно скорее.

В то же время, призываем всех потребителей быть бдительными и следить за тем, чтобы при восстановлении газоснабжения не было утечки газа и аварийных ситуаций.

Правительство Арцаха приносит извинения всем гражданам за причиненные трудности, заверяет, что благодаря нашему единству, решительности и терпению мы сможем преодолеть все проблемы, стоящие перед Арцахом", - говорится в заявлении Инфоштаба.

Отметим, что с 4 марта противник систематически нарушал режим прекращения огня, в том числе и из минометов в Арцахе. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха с 8 марта лишены газа, наблюдаются перебои в электроснабжении из-за нагрузок на сеть. ВС Азербайджана все эти дни препятствовали восстановлению газоснабжения. Из-за холодов, в школах приостановлены учебные процессы, также не работают детсады.