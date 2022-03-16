Среда, 16 Марта 2022 15:15

АрмИнфо.Полагаю, что визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Францию внешнеполитическая активность нашей страны не ограничится. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции "Гражданский договор" Виген Хачатрян.

"Думаю, что здесь уместно отметить, что у Армении есть множество государств- партнеров во внешней политике. И вкупе с итогами - прозвучавшими в Париже заявлениями на самом высоком уровне, все это свидетельствует о проведении Ереваном проактивной внешней политики. Целью последней является укрепление собственных позиций на внешней арене и в международных отношениях. Что в свою очередь направлено на достижение и получение соответствующей политической поддержки в процессе реализации наших внешнеполитических приоритетов", - заметил он.

В этом свете, парламентарий не разделяет оценок, согласно которым парижский вояж Пашиняна преследовал какие-то конкретные цели. А именно был обусловлен последними изменениями в геополитической ситуации в целом и в регионе Южного Кавказа, в частности. Хачатрян подчеркнул, что визит премьер-министра во Францию имел очередной характер и опирался на долговременные отношения и договоренности различных ветвей власти и руководства двух стран.

"Хотел бы отметить, что дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Францией со временем лишь укрепляются. И этот процесс уже принял характер тенденции. Речь идет как о связях на самом высоком уровне, так и о связях между исполнительной, законодательной и местной властью. А также об обширных программах сотрудничества между отдельными французскими и армянскими регионами и городами", - заметил он.

Вместе с тем, парламентарий охарактеризовал развитие отношений с Францией как жизненно важное направление армянской внешней политики. В частности, на фоне ожиданий Еревана от Минской группы ОБСЕ в которой Франция в качестве сопредседателя играет достаточно серьезную роль. Особенно в последнее время. И конечно, на фоне возникновения новых, обусловленных текущим противостоянием РФ - Украина, проблем между странами-сопредседателями МГ.

9 марта премьер-министр Никол Пашинян в рамках рабочего визита во Францию обсудил с президентом Эммануэлем Макроном карабахский вопрос и другие актуальные темы двусторонней повестки. Собеседники отметили важность всеобъемлющего урегулирования конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и выполнения пунктов трехсторонних заявлений, подписанных после завершения 44- дневной войны.

Пашинян и Макрон также подчеркнули, что основанное на взаимном доверии и дружбе армяно-французское сотрудничество в ближайшее время получит новый импульс, что выразится в реализации различных совместных проектов. А армянский премьер отметил заинтересованность в присутствии французского бизнеса на армянском рынке. В частности, в виде сотрудничества в строительстве водохранилищ, инфраструктур, развития сельского хозяйства. В свою очередь французский президент подчеркнул готовность и заинтересованность Франции в углублении экономических и гуманитарных связей с Арменией