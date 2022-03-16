Среда, 16 Марта 2022 15:13

АрмИнфо. Следуя предложению рабочей группы ООН по вопросам использования наемников, группа организаций гражданского общества Армении разработала и представила всеобъемлющий доклад о применении Азербайджаном и Турцией наемников в 44-дневной Арцахской войне 2020 года.

Согласно сообщению Фонда открытого общества в Армении, доклад был разработан на основе доказательств, полученных группой правозащитников во время и после 44-дневной войны в рамках полевых работ.

"Представленные доказательства свидетельствуют о том, что сирийские наемники были завербованы и перевезены Турцией в Азербайджан для борьбы с арцахским армянством, и они участвовали в боевых действиях, исходя из материальной заинтересованности, что является нарушением международного гуманитарного права. Доказательства представлены в докладе "Нарушения прав человека во время 44-дневной Арцахской войны", - говорится в сообщении.

В докладе подчеркивается, что жертвами наемников в Нагорном Карабахе стали как армянские военнослужащие, так и мирные жители, в том числе пожилые люди, которые не смогли покинуть места боевых действий.

Организации призвали соответствующие структуры ООН расследовать факты вербовки и использования наемников со стороны Турции и Азербайджана как в контексте нагорно- карабахского, так и других конфликтов, а также применить санкции в отношении тех высокопоставленных чиновников Турции и Азербайджана, которые были вовлечены в сбор, планирование и осуществление размещения сирийских наемников. Члены гражданского общества также предложили передать отраженную в докладе информацию в Международный уголовный суд для привлечения к ответственности и правосудию Азербайджана и Турции, как и других стран за использование наемников.

Представители гражданского общества считают тревожным факт использования рабочей группой ООН в своих заявлениях ложных утверждений Азербайджана, и подчеркивают, что, ставя знак равенства между двумя сторонами, данная структура и другие международные организации еще более углубляют атмосферу безнаказанности и ограничивают возможности компенсации жертвам.

Доклад подготовлен Фондом открытого общества - Армения, Ванадзорскии офисом Хельсинкской гражданской ассамблеи, ОО "Защита прав без границ", антикоррупционным центром Transparency International, клубом общественной журналистики, Фондом защиты и развития права, Аналитическим центром по глобализации и региональному сотрудничеству и ОО "За равные права"