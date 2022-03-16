Среда, 16 Марта 2022 15:12

АрмИнфо.В последние годы на фоне климатических изменений вызывает беспокойство наполненность водохранилищ Армении. Об этом заявил в интервью телеканалу <Шант> министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

В частности, он подчеркнул, что в сравнении с прошлым годом, и предыдущими 2019- 2020гг., ситуация с водохранилищами в стране намного печальнее. В этой связи министр назвал вполне оправданным программный пакет правительства Армении по строительству 15 водохранилищ в течение последующих 5 лет в связи с изменениями климатических условий.

<С одной стороны в нашей стране есть много воды, а с другой стороны сезонность такова, что весной большая часть воды во время пашни из страны уходит. И в результате, летом во время орошения или в начале осени мы сталкиваемся с серьезными проблемами>, - подчеркнул он.

Отметим, что в августе 2021 года на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что в период с 2021 по 2026 год в Армении будет построено 15 новых водохранилищ, назвав это стратегической целью.

Напомним, что по мнению специалиста по водным ресурсам, известного эколога Армении Кнарик Оганесян большая часть водохранилищ Армении не заполняется должным образом ввиду того, что их техническое состояние оставляет желать лучшего. В беседе с корреспондентом АрмИнфо, эксперт рассказала, что водохранилища Армении нуждаются в проведении кальмотажа. Иными словами это процесс впрыскивания жидкого цемента под высоким давлением, что позволяет закрыть образовавшиеся в водохранилищах поры, через которые вода из них <выходит> в непонятном направлении.

Она отметила, что в год на нашей территории формируется водный сток объемом порядка в 7 млрд. куб м. из них 3.8 куб.м.- поверхностный сток, и 3.2 куб. м. - подземный сток, что представлен высококачественными водами, которые использую домашними хозяйствами и производствами. <Но из всей этой большой массы, в грубом подсчете, мы используем только 2.5 млрд. куб. м. Все остальное уходит нашим соседям. Вот в чем суть.

Поэтому не надо смотреть на то, что происходит у турков. Это их земли, они могут делать все, что угодно. А мы, в свою очередь, должны уметь строить водохранилища, задерживать тот сток, что формируется на нашей территории. Если свои ресурсы мы сумеем правильно использовать, нам не грозит никакое потепление, никакой <водный голод>, - констатировала Кнарик Оганесян.