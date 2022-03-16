Среда, 16 Марта 2022 13:30

АрмИнфо.Молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" и молодежные и студенческие организации Республиканской партии Армении (РПА) проведут акцию протеста перед зданием МИД Армении.

Согласно заявлению структуры, в условиях углубляющегося системного гуманитарного кризиса и кризиса безопасности в Арцахе де-факто власти Армении продолжают действовать исключительно в интересах турецко-азербайджанского тандема, пытаясь поставить армянский народ еще перед одной катастрофой.

"В этой связи, в четверг, 17 марта, в 13:00 Молодежное крыло АРФД и молодежные и студенческие организации Республиканской партии Армении проведут перед зданием МИД совместную акцию, напомнив исполняющему обязанности министра иностранных дел, что он не представляет реальных

интересов армянского народа", - говорится в сообщении организаторов акции протеста.

Отмечается, что участники акции шествием пройдут от здания МИД РА к правительству Армении, чтобы еще раз заявить главе правительства, что у него нет мандата для новых уступок и потерь для армянского народа

"Уважаемые соотечественники! Мы призываем вас присоединиться к нам 17 марта, чтобы продемонстрировать антинародным властям и миру, что в Армении еще есть достойные люди, которые любым способом предотвратят этот разрушительный для государства процесс.

Этот кризис не будет преодолен одной акцией или действием. Но возвысить голос справедливого гнева и кулак борьбы - долг достойного молодого армянина и единственный шанс на лучшую Армению и армянский Арцах. Присоединяйтесь к нам, независимо от партийной принадлежности, возраста и политических взглядов", - говорится в заявлении инициаторов акции протеста.