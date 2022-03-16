Среда, 16 Марта 2022 12:59

АрмИнфо. Казахстан перейдет к президентской республике с сильным парламентом. Нижняя палата сможет принимать, а верхняя — только одобрять или отклонять законы. Президент также не сможет возглавлять партию в период действия своих полномочий. Об этом сообщает РБК.

Казахстан должен перейти от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, сказал президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании к народу страны, передает NUR.KZ.



Глава государства заявил, что предлагает программу комплексной модернизации политической системы Казахстана. «Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», — сказал он.



По словам Токаева, сегодня в Казахстане «все замыкается на президенте» и от этого нужно отходить.

Кроме того, глава государства предложил законодательно оформить:

- обязанность президента прекратить членство в партии на период полномочий;

- запрет ближайшим родственникам главы государства занимать должности политических госслужащих и руководить компаниями с госучастием;

- запрет для акимов (глав регионов) и их заместителей занимать должности в филиалах партий;

- сокращение президентской квоты в сенате с 15 до десяти депутатов;

- снижение числа подписей, необходимых для регистрации партии, с 20 тыс. до 5 тыс;

- правила проведения предвыборной агитации в соцсетях (сейчас она не регламентирована, но по факту так или иначе проводится, отметил Токаев);

- Создание Конституционного суда и закрепление запрета смертной казни в основном документе страны.

Президент отметил, что политическая трансформация нацелена на формирование «честных и справедливых правил игры, искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни».



