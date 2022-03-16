Среда, 16 Марта 2022 13:01

АрмИнфо. Франция, являющаяся страной- сопредседателем Минской группы ОБСЕ, готова откликнуться на обращение правительства РА и сделать все возможное для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявила посол Франции в Армении Анн Луйо.

Посол Франции еще раз подтвердила заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, сделанное во время форума армяно-французского сотрудничества 9 марта в Париже, в котором тот выразил готовность содействовать сторонам в поиске взаимоприемлемых условий и достижении мира.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что война в Украине не должна заставить нас забыть о предыдущем конфликте, который имел место между Арменией и Азербайджаном, и мы обязательно должны попытаться решить этот вопрос", - сказала посол в интервью Радио Азатутюн.

На вопрос, как она относится к заявлениям Азербайджана о том, карабахского конфликта больше нет и Минской группе больше нечего делать, посол ответила: "Я еще раз прошу обратить внимание на ответ президента Макрона, который заверил, что да, проблема есть, и эту проблему еще нужно решить".

Посол Франции заявила, что не знает, когда планируется визит сопредседателей в регион и запланирован ли он вообще. Отметим, что сопредседатели не имели возможности посетить Нагорный Карабах с момента окончания 44-дневной войны.

Анн Луйо подчеркнула, что 14 марта в МИД Армении состоялись встречи с аккредитованными в Армении послами и представителями международных организаций, в ходе которых правительство Армении попросило присутствующих послов активизировать действия, направленные на решение проблемы и разрешение гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Отметим, что 14 марта МИД Армении выступил с заявлением, в котором в частности, заявил, что "Ереван откликнулся на предложения, переданные со стороны Баку, и обратился к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.

После этого заявления армянского внешнеполитического ведомства, МИД Азербайджана опубликовал предложения из 5 пунктов, направленные Еревану. Речь, в частности идет о следующих предложениях: "Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес".

Оппозиция раскритиковала данные действия МИД Армении, напомнив, что МГ ОБСЕ не имеет мандата для ведения переговоров по нормализации армяно-азербайджанских двусторонних отношений.