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 Среда, 16 Марта 2022 12:32
Марианна Мкртчян

Мирзоян примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии

Мирзоян примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 16 марта с рабочим визитом будет находиться в Париже.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, во французской столице Мирзоян примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии.


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