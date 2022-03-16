Среда, 16 Марта 2022 12:21

АрмИнфо.В Азербайджане сообщают о задержании лица, обвиняемого в шпионаже в пользу Армении.

"По возбужденному уголовному делу в государственной измене подозревается гражданин Азербайджанской Республики Мамедов Эмиль Рамиз оглу (1981 г.р).

Отмечается, что Эмиль Мамедов встретился с сотрудниками спецслужб Армении на территории третьей страны и в обмен на деньги был привлечен к секретному сотрудничеству с целью оказания помощи представителям иностранных спецслужб, получал задания собирать информацию, которая могла быть использована в ущерб государственной безопасности Азербайджанской Республики, соблюдал правила, предписанные представителями спецслужб Армении относительно секретности его контактов и конспирации.

Эмиль Мамедов обвиняется по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и арестован по решению суда", - сообщают бакинские СМИ.

Стоит отметить, что в Азербайджане до сих пор проходит судебный процесс в рамках громкого дела о массовых пытках азербайджанских военных, известное как "Тертерское дело". В 2017 году более сотни азербайджанских солдат стали жертвами пыток в воинской части, где от них требовали признаться в шпионаже в пользу Армении, многие из них погибли. Прошло пять лет, а новые подробности продолжают поступать.