Среда, 16 Марта 2022 12:19

АрмИнфо. На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Так, согласно МЧС Армении, по состоянию на утро 16 марта, проезд всех видов транспортных средств невозможен через перевал Варденяц, участок дороги Берд- Чамбарак, а также участок дороги, ведущий от высокогорной воздушной теологической станции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари.

Проезда болшегрузов затруднен по участку дороги Гндеваз-Джермук. Проезд через перевал Степанавана, а также на участках дорог Ванадзор-Дилижан и Ванадзор-Алаверды затруднен для большегрузов с прицепами.

Кроме того, МЧС Армении со ссылкой на коллег из департамента по ЧС МВД Грузии и центра кризисного управления МЧС РФ по Северной Осетии сообщает, что военно- грузинская дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" открылась для движения всех видов транспортных средств.