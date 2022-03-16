Среда, 16 Марта 2022 12:18

АрмИнфо. В Москве под председательством Республики Армения прошли консультации государств - членов ОДКБ "Об актуальных вопросах контроля над вооружениями и разоружения". В работах приняли участие е делегации государств - членов ОДКБ, заместитель Генерального секретаря ОДКБ Самат Ордабаев и сотрудники Секретариата ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, состоялось плодотворное и обстоятельное обсуждение актуальных вопросов и перспектив развития ситуации в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН). Участники сверили подходы к конкретным аспектам сокращения и ограничения ядерных вооружений, соблюдения и укрепления действующих международных договоров и соглашений в области КВРН.

Подтверждена готовность государств - членов ОДКБ продолжать коллективные усилия в целях выстраивания международной системы надежной, равной и неделимой безопасности для всех, восстановления доверия и взаимоуважения в межгосударственных отношениях, а также в дальнейшем проводить сверку и координацию своих позиций по вопросам КВРН в интересах прочного мира и укрепления международной безопасности.