Среда, 16 Марта 2022 12:17

АрмИнфо. Сообщение Минобороны Армении от 15 марта о ситуации близ общины Неркин Ханд Сюникской области Армении не соответствует действительности. С таким заявлением выступил экс-омбудсмен Армении Арман Татоян.

Правозащитник подчеркнул, это заявление, которое уступает суверенную территорию Республики Армения Азербайджану и ставит под угрозу армянское население.

По словам Татояна, на данный момент ситуация такова: ВС Азербайджана около двух недель назад вторглись на территорию Армении и продвинулись около 1 км и дислоцировались на административной территории села Неркин Ханд общины Капан, установив палатки.

"Точнее, речь идет о бывшем поселке, расположенном в административном районе Неркин Ханд. После вторжения азербайджанские вооруженные силы начали строить дорогу, ведущую к "их новым позициям", в том числе с применением техники. Работы были остановлены только из-за погодных условий последних дней, в частности из-за снегопада. Жители Неркин Ханд знали об этом вторжении с самого начала, они заметили азербайджанских военнослужащих, однако в условиях отсутствия объяснений от правительства люди оказались в смятении и неопределенности", - констатировал Татоян, опубликовав карту продвижения противника.

По словам Татояна, утверждения МО Армении о том, что на этом участки были азербайджанские позиции, которые не использовались из-за отсутствия оснащения, и они возвращаются в связи с наступление весны абсолютная ложь, поскольку со слов тех же жителей села, в общине немного снега выпадало лишь в декабре и в январе, а бездорожья не было вообще, а в феврале погодные условия были весенними. Он добавил, что сам был там в феврале и может это подтвердить.

"Поэтому, вопреки заявлению Минобороны, о невозможности использования района из-за погодных условий не может быть и речи. Помимо вышеперечисленного, в этом районе никогда не было азербайджанских вооруженных позиций или других объектов. Не было и нет позиций или иных дислокаций ВС РА. Более того, по словам жителей села, они в предыдущий период беспрепятственно использовали места, куда вторглись и незаконно дислоцировались азербайджанские вооруженные силы, в том числе пастбища и земли. В тех местах никогда не было азербайджанских военных", - отметил экс-омбудсмен, добавив, что сейчас азербайджанские ВС дислоцируются в абсолютно неприемлемом месте с точки зрения безопасности и прав человека села, имея возможность вести прямое наблюдение за селом.

"Поэтому сегодняшнее заявление Министерства обороны РА абсолютно предосудительно. Таким образом, де-факто часть суверенной территории Республики Армения переходит к Азербайджану. Это заявление, полностью игнорируя безопасность людей, узаконивает незаконное присутствие азербайджанских военных в районе села Неркин Ханд общины Капан Сюникского района.

Заявление МО РА также весьма проблематично с точки зрения безопасности и права на жизнь Вооруженных Сил РА и пограничников СНБ РА. Кроме того, очень настораживает, что в заявлении Минобороны используются формулировки, оправдывающие действия ВС Азербайджана, представляя их невиновными перед Неркин Ханд и всем населением нашей страны", - отметил он, выразив недоумение тем, что правительство РА не только продолжает держать граждан в неведении, но еще и обвиняет людей в сеянии паники в этих условиях.

"По какому праву Министерство обороны РА делает заявление об уступке части суверенной территории РА Азербайджану, незаконно подтверждая азербайджанскую юрисдикцию и ставя под угрозу безопасность всей страны? Это заявление скрывает преступные действия Азербайджана от собственного народа и внешнего мира. Достаточно своими безответственными заявлениями подрывать безопасность всего нашего населения и страны, способствовать нарушениям прав человека", - заявил Татоян.

Отметим, что 15 марта в армянских СМИ была распространена информация о том, что противник вновь продвинулся вглубь суверенной территории РА. Армянские ресурсы со ссылкой на главу администрации села Неркин Ханд Хачатура Багдасаряна и жителей села сообщили, что у села Неркин Ханд укрупненной общины Капан Сюникской области в период с 3 по 5 марта вооруженные силы Азербайджана примерно на километр продвинулись вперед и установили палатки. Отмечалось, что с позиции азербайджанской стороны просматриваются сельское кладбище, а также источники питьевой воды, пастбища Неркин Ханда находятся на этом участке, жители опасаются заниматься там сельскохозяйственными работами. Также указывалось, что в МО РА знакомы с ситуацией и также установили пост на этом участке.

В Минобороны назвали данное сообщение дезинформацией, заверив, что это позиции азербайджанской стороны. Согласно армянскому оборонному ведомству, эти позиции не оборудованы для зимнего периода, и ВС Азербайджана вернулись туда в связи с приходом весны. Меж тем, на всей территории Армении идет снег, ряд дорог, в том числе и межгосударственного значения, закрыты, и об улучшении погодных условий говорить не приходится. Трудно также представить, что жители этой общины 1.5 года не замечали этих позиций и лишь сейчас у них произошло прозрение.