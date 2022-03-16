Среда, 16 Марта 2022 01:45

АрмИнфо.Парламент Грузии единогласно, 111 голосами, принял инициированный проект резолюции об интеграции страны в Евросоюз. Об этом сообщает Грузия-онлайн.

Несмотря на критику и ряд замечаний, парламентская оппозиция поддержала проект резолюции.

В проекте, состоящем из 13 пунктов, выражен призыв парламента к государствам-членам ЕС и институтам ЕС предпринять все необходимые шаги для ускорения вступления Грузии в ЕС.

В проекте резолюции подчеркивается, что со дня восстановления независимости интеграция в ЕС была движущей силой демократического развития и экономической трансформации Грузии и является главным приоритетом внешней политики.

Документ призывает исполнительную власть Грузии увеличить усилия в направлении европейской интеграции Грузии и с целью выполнения соглашения об ассоциации между Грузией и Евросоюзом, чтобы должным образом подготовить Грузию к членству в ЕС.

Резолюция также призывает ЕС на высоком уровне включиться в процесс укрепления территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также содействия миру и стабильности в Грузии и регионе, а также увеличить усилия с целью доступа Миссии Наблюдателей ЕС (EUMM) на оккупированные территории Грузии для полноценного мониторинга имплементации соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.