Среда, 16 Марта 2022 01:29

АрмИнфо. Население Армении поддерживает процесс нормализации отношений с Турцией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы агентства «Анадолу» в рамках Дипфорума в турецкой Анталье.

«В целом население Армении хочет нормализовать отношения», - сказал, в частности, глава армянской дипломатии.

По словам Мирзояна, опросы общественного мнения также отражают общественную поддержку сближения между двумя странами.

Он отметил, что определенные группы, как в армянском, так и в турецком обществе скептически относятся к нормализации. При этом глава МИД подчеркнул, что официальные лица с обеих сторон должны «взять на себя политическое лидерство для решения этих вопросов».

Мирзоян также прокомментировал переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, которые состоялись на прошлой неделе на полях Дипфорума в Анталье. «Во время моей встречи с министром Чавушоглу мы обменялись мнениями по некоторым чувствительным моментам, и я надеюсь, что они будут учтены», - сказал министр.

Дипломат напомнил, что в течение последних нескольких месяцев премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись заявлениями, в которых выразили готовность начать переговоры между двумя странами, а затем назначили спецпредставителей для диалога.

«Я посетил Анталью для участия в Дипломатическом форуме, чтобы еще раз подтвердить политическую волю правительства Республики Армения к достижению полной нормализации отношений с Турцией и открытию эпохи мирного и устойчивого развития в регионе», - сказал Мирзоян.

Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией

Отвечая на вопрос о том, как проходит нынешний процесс нормализации, Мирзоян отметил, что в целом Ереван считает его позитивным.

«Армения готова к установлению дипломатических отношений (с Турцией) и к открытию границ.», - подчеркнул он.

Он выразил удовлетворение тем фактом, что глава МИД Турции в ходе их недавней встречи подтвердил наличие у турецкой стороны «политической воли, чтобы вести процесс к этой цели»

«В условиях стремительно развивающейся ситуации в мире я считаю, что нам не следует медлить с конкретными шагами», - добавил Мирзоян.

Говоря о преимуществах процесса нормализации, министр отметил, что граждане двух стран уже пользуются прямыми авиарейсами между Стамбулом и столицей Армении, Ереваном.

«Открытие границ положительно скажется на связях, торгово-экономических отношениях между двумя странами, контактах между людьми и общей стабильности в регионе», - добавил он.

Мирзоян также высказался относительно возможности взаимных официальных визитов на высоком между Турцией и Арменией. «Если процесс нормализации будет проходить позитивно, и мы добьемся положительных результатов, взаимные визиты могут состояться», - заявил глава МИД Армении.