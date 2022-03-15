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АрмИнфо.В последние дни, в связи с провокациями ВС Азербайджана, женщины и дети временно покинули общину Храморт Аскеранского района, переехав в другие населенные пункты. Об этом говорится в заявлении районной администрации Аскеранского района Республики Арцах.
Согласно источнику, в данный момент в общине Храморт выполняются дополнительные работы по обеспечению безопасности. В других населенных пунктах проблем в плане обеспечения безопасности нет.
"Армия обороны Республики Арцах и другие уполномоченные органы следят за ситуацией. В случае необходимости будут приняты соответствующие меры безопасности", - отмечено в заявлении.
Напомним, что в последние дни ВС Азербайджана терроризирует население села Храморт. Сначала огонь был открыт в направлении мирных жителей, осуществляющих сельхозработы, затем было обстреляно кладбище, вслед за которыми обстреливались дома жителей села. Кроме того, в результате провокаций азербайджанской стороны население Арцаха лишено газа из-за повреждения газопровода, которое не дают починить ВС Азербайджана.
|Заявление: В связи с провокациями ВС Азербайджана, женщины и дети временно покинули общину Храморт Аскеранского района
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|МИД Азербайджана обнародовал представленные Армении предложения по нормализации отношений
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|Армения обратилась к МГ ОБСЕ для организации переговоров по подписанию мирного договора с Азербайджаном
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