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 Вторник, 15 Марта 2022 21:04
Алина Оганесян

Заявление: В связи с провокациями ВС Азербайджана, женщины и дети временно покинули общину Храморт Аскеранского района

Заявление: В связи с провокациями ВС Азербайджана, женщины и дети временно покинули общину Храморт Аскеранского района

АрмИнфо.В последние дни, в связи с провокациями ВС Азербайджана, женщины и дети временно покинули общину Храморт Аскеранского района, переехав в другие населенные пункты. Об этом говорится в заявлении районной администрации Аскеранского района Республики Арцах.

Согласно источнику, в данный момент в общине Храморт выполняются дополнительные работы по обеспечению безопасности. В других населенных пунктах проблем в плане обеспечения безопасности нет.

"Армия обороны Республики Арцах и другие уполномоченные органы следят за ситуацией. В случае необходимости будут приняты соответствующие меры безопасности", - отмечено в заявлении.

Напомним, что в последние дни ВС Азербайджана терроризирует население села Храморт.  Сначала огонь был открыт в направлении мирных жителей, осуществляющих сельхозработы, затем было обстреляно кладбище, вслед за которыми обстреливались дома жителей села. Кроме того, в результате провокаций азербайджанской стороны население Арцаха лишено газа из-за повреждения газопровода, которое не дают починить ВС Азербайджана.


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