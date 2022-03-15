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 Вторник, 15 Марта 2022 18:07

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  частично улицы Сари Тага 13-19, жилой дом 7 на улице Алека Манукяна, частично улицы Айгестана 3, 4, 6, 12, жилые дома 12, 14, 16, 20 на улице Парпеци, жилые дома 52, 54 на улице Пушкина, 7, 9, 11 на улице Вардананца, абоненты-жильцы жилого дома 67 на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 4 на 2-ом переулке Бакунца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

11:00-14:00  собственные дома 11-35 на 2-ой улице Вардашена, 14-46 на 4-ой улице, 1-42 на 5-ой улице, 1-19 на 7-ой улице, 2-25 на 9-ой улице Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 79, 81, 85, 87, 89, 93, 103 на улице Шерами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Мецаренца, жилые дома 5/7, 5/8, 7 на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 5 на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7, 7/1, 7А на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 на улице Гр.Кочара, жилой дом 27 на улице Гюльбенкяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4/50-6/58 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19А на улице киевяна, жилые дома 1, 3/1 на улице Акобяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 127-131 на улице Саркавага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 14, 15 в кв. “Канакер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 22 на улице Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27/12-29/36 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),  жилые дома 22, 24, 26 на улице С.Таронца, жилые дома 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13 на переулке С.Таронца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 44/2, 54/2 на пр. Аршакуняца, НКО " Комплексная детско-юношеская спортивная школа Шенгавита”, НКО “Озеленение и охрана окружающей среды”, ЧП “С.Саргсян”, гражд. “Р.Манукян”, “А.Саакян”, “К.Газанчян”, “К.Саакян”, “Р.Акобян”, “А.Айрапетян”, “А.Арутюнян”;

 

в Араратской области:

10:00-15:00  частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат;

13:00-15:00  частично улица Шаумяна в городе Арарат;

 

в Котайкской области:

10:00-15:00  частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал ‘Маго”, квартал “Анракацаран”, кварталы “Герезманнер”, “Араваин”, ‘Серан”, ‘Вася”, швейный цех, собственники “М.Степанян”, “Ваан Варданян”, “С.Самсонян”, МЧС, воинская часть СНБ, ООО “Вараздат”;

11:00-15:00  частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Ширак”, кварталы ‘Паруйр Севак”, ‘Арай”, медицинский центр ‘Наири”, ООО ‘Том Шин Бетон”, ООО “Урени”, “Элита”, “Егварди Алрахац” (мельница), кооп. “Геворг”, Асфальтный завод, ЗАО “Армбери”, Питьевая вода, собственники “М.Аветисян”, “С.Варданян”  в городе Егвард;

11։00-17։00  частично села Гегашен и Котайк; частично частные дома Дзорахбюра и Джрвежа; частично квартал “А” в Джрвеже;

 

в Гегаркуникской области:

11:30-13:30  насосная станция  ЗАО “Веолиа джур” Ацарата в городе Гавар;

13:30-15:30  частично квартал ‘Ацарат” в городе Гавар; села Сарухан, Ланджахбюр, Гегаркуник, Кармир, Гандзак, Цахкашен полностью, ООО “Кариш”, хлебный завод Сарухана, ООО ‘Ацарат кат”, ООО “Арм” и операторы сотовой связи и сельские муниципалитеты вышеуказанных территорий.

 


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