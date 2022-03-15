Вторник, 15 Марта 2022 18:07

АрмИнфо. Посол КНР в РА Фань Юн сегодня посетил Национальный архив Армении.

Как сообщает пресс-служба Нацархива, директор Национального архива Григор Аршакян на встрече с послом Китая указал важность армяно-китайского сотрудничества, дальнейшего развития и расширения работ между Нацархивом РА и Архивной службы Китая.

Директор Национального архива отметил, что армянская сторона заинтересована в углублении сотрудничества с Китаем и предложил организовать регулярные учебные курсы со стороны китайских партнеров по реставрации-переплету архивных документов, обучению и использованию новых технологий, а также совместную выставку архивных материалов, посвященную 30-летию установления армяно-китайских дипломатических отношений (6 апреля 1992 г.).

Стороны коснулись мероприятий, посвященных 100-летию Национального архива Армении, которые состоятся в сентябре 2023 года, в том числе международной конференции руководителей и специалистов архивного дела. Аршакян сообщил послу, что на мероприятие будет приглашены и китайские партнеры.

Представляя достижения и проблемы Национального архива Армении за последние годы, Аршакян предложил обсудить вопрос организации учебно-познавательных визитов архивистов для ознакомления с архивным опытом Китая.

Посол Китайской Народной Республики, в свою очередь, подчеркнул, что армяно- китайские отношения имеют более чем 2000-летнюю историю, в частности, речь идет о Великом Шелковом пути, посредством которого два древних народа были связаны и сотрудничали друг с другом.

Стороны выразили готовность организовать совместную выставку, посвященную армяно- китайским отношениям. Китайская сторона приветствовала проведение мероприятий, посвященных 100-летию Национального архива Армении. Достигнута договоренность об обмене опытом.

В завершение встречи была представлена экскурсия по Национальному архиву Армении, где были представлены документы, посвященные армяно-китайским отношениям