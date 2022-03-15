Вторник, 15 Марта 2022 17:10

АрмИнфо. Депутат оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) НС РА Армен Геворкян раскритиковал депутатов ПАСЕ за двойные стандарты и отсутствие надлежащей реакции на ситуацию в Арцахе.

Так, как сообщила АрмИнфо из Страсбурга независимый обозреватель Оксана Мусаелян, 15 марта в ходе слушания проекта резолюции "Последствия агрессии России против Украины" в ПАСЕ (внеочередная двухдневная сессия, главной темой которой является спецоперация России на Украине - ред.) Геворкян выразил недоумение в связи с выступлениями европейских депутатов.

"Слушая сегодня выступления европейских депутатов, я не могу не задаться вопросом, где была организация, когда другая страна-член Совета Европы, Азербайджан, развязала войну в Нагорном Карабахе? Позволила ей оккупировать суверенную территорию другой страны-члена организации. Напомню, в сентябре 2020 года, Азербайджан развязал войну с целью лишения армян Нагорного Карабаха права жить на своих исторических землях. Турецкие боевые дроны были использованы для убийства тысяч людей, разрушения больниц, школ и домов. Представьте разочарование обычных европейцев и армян в Нагорном Карабахе и в Армении, когда они не увидели никаких санкций, которая бы Совет Европы применила к странам, которые виновны в этих преступлениях", - возмутился армянский депутат.

Вместе с тем, Геворкян задался вопросом, что осведомлены ли коллеги в ПАСЕ о гуманитарной катастрофе, настигшей жителей Нагорного Карабаха в эти дни.

В этой ключе он обратил внимание евродепутатов на тот факт, что больше недели в Карабахе нет газа и электричества, жилые дома систематически подвергаются обстрелу.

"Кроме того, власти Азербайджана, используя громкоговоритель, угрожают жителям и требуют покинуть свои дома либо их постигнет серьезные последствия. Все это свидетельства этнической чистки и серьезное нарушение основополагающих прав человека. Сможет ли Совет Европы предотвратить новую трагедию в Нагорном Карабахе? Сомнения возникают на этот счёт, учитывая, что предыдущие резолюции не выделяли тот факт, что Азербайджан развязал войну, искусственно обвинив в этом обе стороны", - сказал армянский депутат.

Вместе с тем, Геворкян отметил, что как представитель Армении, прекрасно представляет себе трагедию любой войны, и поэтому призываю к миру в Украине как можно скорее.

"Для нас армян очень болезненно как, следить за кризисом в Украине, так и равно недопустимо избирательная позиция международных организаций в отношении конфликтов. Важность сохранения мира и защиты прав человека не может зависеть от того большое это или небольшое государство. Не бывает хороших или плохих войн, и я реально надеюсь, что для нас страдание армянских, украинских или других детей в Европе не имеет геополитической подоплеки. И мы должны задуматься, почему так часто возникают воины в Европе. Поэтому, чтобы не утратить свою историческую миссию, мы должны задаться вопросом, почему после распада СССР мы не смогли построить страны, свободные от конфликтов, объединённые и интернированные в Европейскую семью", - подытожил он.

Отметим, что с 4 марта противник систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе и из минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха с 8 марта лишены газа, более того наблюдаются перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети. ВС Азербайджана чинят препятствия в ремонте газопровода. Есть мнение, что противник умышленно подорвал газопровод. Переговоры по починке газопровода пока не увенчались успехом. Из-за холодов, в школах приостановлены учебные процессы, также не работают детсады. В медучреждения также отсутствует тепло, пациенты, в том числе и дети, вынуждены получать медуслуги в этих сложных условиях.