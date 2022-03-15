Вторник, 15 Марта 2022 16:54

АрмИнфо. Палата представителей Национального собрания Беларуси ратифицировала протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 6 октября 2007 года, сообщает агентство БелТА.

Как отмечается в сообщении, документ подготовлен с целью выражения согласия Беларуси на обязательность для нее Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года, подписанного 16 сентября 2021 года в Душанбе на основании указа президента от 16 апреля 2021 года.

Протокол уточняет механизм участия подразделений миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях, проводимых под эгидой ООН, что значительно расширит сферу их действия при выполнении возложенных на них задач по поддержанию международного мира и безопасности, а также будет способствовать укреплению имиджа и авторитета ОДКБ на международной арене