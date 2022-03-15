Вторник, 15 Марта 2022 16:53

АрмИнфо. Азербайджанская сторона не готова начать процесс восстановления и строительства железных дорог в регионе. Об этом в интервью Радио <Азатутюн> заявил председатель постоянной комиссии НС РА по внешним связям Эдуард Агаджанян. Глава комиссии в этом вопросе сослался на свои контакты и переписку с азербайджанской стороной.

Агаджанян подчеркнул, что сейчас азербайджанская сторона заняла позицию, противоречащую раннему заявлению о том, что весь процесс открытия коммуникаций следует рассматривать в рамках одного пакета, согласно которому автомобильная и железная дороги должны быть открыты одновременно. По мнению Агаджаняна, такая позиция Азербайджана прямо противоречит достигнутой ранее договоренности с участием третьих лиц. По его словам, на состоявшейся трехсторонней встрече между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, главой Европарламента Шарлем Мишелем и президентом АР Ильхамом Алиевым была достигнута договоренность о том, что в первую очередь будет начат процесс восстановления и строительства железнодорожного сообщения.

Но этот процесс, по словам Агаджаняна, не увенчался успехом из-за того, что азербайджанская сторона на данный момент заняла иную позицию. <Получается, что их позиция заключается в том, что весь процесс должен решаться в рамках одного пакета: шоссе и железной дороги, что прямо противоречит достигнутой договоренности", - сказал Агаджанян.

Председатель Комиссии по внешним связям отметил, что зачастую на отдельных заседаниях, в которых также принимают участие третьи лица, со стороны Азербайджана озвучиваются позиции, заявления, идеи, которые прямо опровергают официальные заявления.

"Это, конечно, как минимум не способствует формированию атмосферы доверия, предметного обсуждения и решения вопросов", - заключил Агаджанян.