Вторник, 15 Марта 2022 16:53

АрмИнфо. Вице-премьер правительства Армении Мгер Григорян принял послов ряда Северно-балтийских стран в Республике Армения, в частности, посла Литвы Ингу Станите-Толочкиенне, посла Швеции Патрика Свенссона, посла Эстонии Рину Калюранд, посла Финляндской Республики Кирсти Наринен, посла Латвии Ингрид Леверенц и посла Норвегии Хелен Санд Андресен.

Согласно пресс-службе правительства, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, армянскими военнопленными, содержащимися в Азербайджане, делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы.

Состоялся обмен мнениями о проводимой работе по разблокированию всех транспортных коммуникаций в регионе, а также вокруг последних региональных развитий и их гуманитарных, социально-экономических последствиях для Армении.