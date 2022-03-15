Вторник, 15 Марта 2022 15:04

АрмИнфо.Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ и правозащитным международным организациям в связи с ситуацией, cложившейся в Нагорном Карабахе из-за враждебных действий Азербайджана.

В заявлении Омбудсмена НКР, в частности говорится: "Как Защитник прав человека Республики Арцах, как лицо, ответственное за защиту прав людей, проживающих в Арцахе, обращаюсь к сопредседателям Минской группы ОБСЕ - России, Франции, США, к защитникам прав человека всех стран мира, международным организациям и правозащитным организациям, информировать, что тысячи армян, проживающих в Арцахе, ежедневно подвергаются террористическим и геноцидным актам, осуществляемым Азербайджаном.

Полтора года назад, осенью 2020 года, против мирного населения Нагорного Карабаха была осуществлена военная агрессия, которая сопровождалась многочисленными военными преступлениями, совершенными Азербайджаном, обстрелом гражданского населения и гражданских населенных пунктов, пытками военнопленных, уничтожением армянского культурного наследия и др. Все эти факты были должным образом задокументированы в наших докладах и представлены международным организациям.

В то время международное сообщество, структуры с основным мандатом на защиту прав человека не реагировали должным образом на происходящие преступления. Поставив знак искусственного равенства между агрессором и жертвой агрессии, они развязали руки Азербайджану для продолжения его зверств.

За последний год Азербайджан использовал все имеющиеся в его распоряжении методы и средства для запугивания, психологической атаки, обстрела мирных жителей и населенных пунктов, школ, детских садов, других социально значимых объектов, разрушения наших монастырей и церквей, кладбищ. Умышленные и скоординированные действия Азербайджана направлены на изгнание армян из Арцаха и проведение этнических чисток в Арцахе.

В последние дни азербайджанская сторона прибегала к более агрессивным действиям. Они применяют различные виды оружия, в том числе крупнокалиберные гранатометы, в направлении гражданских населенных пунктов. Жители Храморта, Хнапата, Нахичеваника, Кармир Шука, Тагаварда с каждым днем становятся непосредственной мишенью преступной деятельности Азербайджана.

Все население Арцаха уже 7 дней лишено газоснабжения, азербайджанская сторона для восстановительных работ не допускает специалистов к поврежденному участку единственного газопровода, идущего из Армении в Арцах. В результате в Арцахе возникло множество гуманитарных проблем, таких как надлежащее отопление, доступ к горячей воде, реализация прав на образование и на охрану здоровья и другие жизненно важные вопросы.

Действия Азербайджана должны быть четко оценены. Да, Азербайджан своим геноцидным поведением проводит политику этнической чистки Арцаха. И все люди, все институты, которые действительно заботятся о защите прав человека, не должны оставаться равнодушными. Защита прав человека универсальна, поэтому она должна быть свободна от двойных стандартов и дифференцированных подходов. Обращаюсь к вам с надеждой, что вы возвысите свой голос, предпримете реальные шаги, чтобы призвать власти Азербайджана воздержаться от ненависти, нетерпимости и преступных действий против народа Арцаха".

Отметим, что с 4 марта противник систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе и из минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха с 8 марта лишены газа, более того наблюдаются перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети. ВС Азербайджана чинят препятствия в ремонте газопровода. Есть мнение, что противник умышленно подорвал газопровод. Переговоры по починке газопровода пока не увенчались успехом. Из-за холодов, в школах приостановлены учебные процессы, также не работают детсады. В медучреждения также отсутствует тепло, пациенты, в том числе и дети, вынуждены получать медуслуги в этих сложных условиях.