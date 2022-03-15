Вторник, 15 Марта 2022 14:41

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. На встрече также присутствовала руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Как сообщает пресс-служба Премьер-министра, Пашинян выразил удовлетворение динамичным развитием партнерства Армения-ЕС и подчеркнул важность направленных на укрепление отношений усилий. Коснувшись проводимых в Армении демократических реформ, Никол Пашинян подчеркнул, что правительство последовательно идет по пути реализации демократической повестки Республики Армения и признательно ЕС за поддержку этого процесса.

Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар отметил, что Европейский союз придает важность укреплению партнерства с Арменией и подтверждает свою готовность поддерживать демократические реформы в Армении.

Собеседники коснулись происходящих на Южном Кавказе процессов, текущей ситуации в Нагорном Карабахе и эскалации напряженности. В контексте укрепления мира и стабильности в регионе Никол Пашинян и Тойво Клаар обменялись мнениями по вопросам демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, разблокированию коммуникаций, а также по армяно-турецкому диалогу.

Премьер-министр Республики Армения высоко оценил усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля по укреплению региональной стабильности. В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул важность состоявшихся при посредничестве председателя Европейского совета и президента Франции в Брюсселе и президента Российской Федерации в Сочи встреч и реализации достигнутых договоренностей.

Двусторонне была подчеркнута необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Стороны договорились продолжить активные контакты.